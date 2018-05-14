اليوم رايحين نفطرو عند العضو (ة) (......... ) وجدينا السفرة

الحلم الوردي

الحلم الوردي

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#1
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#1







رمضان كريم لكل أعضائنا وعضواتنا الكريمات
كل عام وانتم بخير اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات
الجزائريين مضيافين وكرماء بطبيعتهم
من هنا قررنا أن نسافر كل يوم من أيام الشهر الفضيل عند عضوة أوعضو سيستضيفنا على مائدة الفطور ليوم واحد
وبعدها نشدّ الرحال الى عضو آخر وهكذآ الى أن يأتي وقت الرجوع الى الديار










إذا المطلوب من العضو (ة ) :
-تصوير أطباق السفرة + شكل السفرة كاملة
- كتابة اسم العضو (ة) و اسم المنتدى على الصور ( ومن لم يعرف الكتابة يراسلني وانا اتكفل بتعديل الصور)حفاظا على صورنا من السرقة
- على العضو(ة) طرح موضوع مستقل بقسم صـحّ فـطـوركـم { كـوزينة جـزائـرية }
تحت عنوان اليوم رايحين تفطرو عند العضو (ة) (تكتب اسمها ) وجدتلكم السفرة
- على العضو (ة) ضيافتنا أيضا بعد الإفطار وإكمال السهرة معنا أي سيكون الموضوع نوعا ما فيه دردشة
لآ حرج في إضافة الحلويات والتحليات في السهرة

شعارنا سيحمل كل يوم إسم العضو (ة) المستضيف








أحبتي الفعالية عبارة عن خلق أجواء رمضانية
وسيتم تكريم كل عضو قام بضيافتنا في آخر شهر رمضان
تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال
آمين


 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
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#2
الله الله بلشت المواضيع اللي بحبها تظهر بحلتها وريحة رمضان فيها
بارك الله فيكِ اختي @الحلم الوردي على احياء الموضوع وربي يهنيكِ

يا الله يا بنات عم نستناكن ونستنى عزايمكن الممممم شهية كتير

رمضان مبارك عليكن كلياتكن
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#3
إنضم
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#3
السلام عليكم
يعطيك الصحة حبيبتي ملاك على افتتاح هذا الموضوع الجميل
مستحيل رمضان يعدي في اللمة بدون هذا الموضوع
خاطر والفنا كل عام ندخلو ديار ناس نعزوهم ونحضرو لفطورهم
وهذا شيء جميل جدا، وكذلك عجبتني فكرة السهرة بعد الافطار
فكرة جميلة وحيوية ماشاء الله
ربي يوفقنا وإياكم ان شاء الله
تحياتي
 
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