اليوم رايحين نفطرو عند العضو (ة) (......... ) وجدينا السفرة

السلام عليكم

يعطيك الصحة حبيبتي ملاك على افتتاح هذا الموضوع الجميل

مستحيل رمضان يعدي في اللمة بدون هذا الموضوع

خاطر والفنا كل عام ندخلو ديار ناس نعزوهم ونحضرو لفطورهم

وهذا شيء جميل جدا، وكذلك عجبتني فكرة السهرة بعد الافطار

فكرة جميلة وحيوية ماشاء الله

ربي يوفقنا وإياكم ان شاء الله

تحياتي

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