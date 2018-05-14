اليوم رايحين نفطرو عند العضو (ة) (......... ) وجدينا السفرة

الحلم الوردي
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طاقم المراقبين
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رمضان كريم لكل أعضائنا وعضواتنا الكريمات
كل عام وانتم بخير اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات
الجزائريين مضيافين وكرماء بطبيعتهم
من هنا قررنا أن نسافر كل يوم من أيام الشهر الفضيل عند عضوة أوعضو سيستضيفنا على مائدة الفطور ليوم واحد
وبعدها نشدّ الرحال الى عضو آخر وهكذآ الى أن يأتي وقت الرجوع الى الديار
إذا المطلوب من العضو (ة ) :
-تصوير أطباق السفرة + شكل السفرة كاملة
- كتابة اسم العضو (ة) و اسم المنتدى على الصور ( ومن لم يعرف الكتابة يراسلني وانا اتكفل بتعديل الصور)حفاظا على صورنا من السرقة
- على العضو(ة) طرح موضوع مستقل بقسم صـحّ فـطـوركـم { كـوزينة جـزائـرية }
تحت عنوان اليوم رايحين تفطرو عند العضو (ة) (تكتب اسمها ) وجدتلكم السفرة
- على العضو (ة) ضيافتنا أيضا بعد الإفطار وإكمال السهرة معنا أي سيكون الموضوع نوعا ما فيه دردشة
لآ حرج في إضافة الحلويات والتحليات في السهرة
شعارنا سيحمل كل يوم إسم العضو (ة) المستضيف
أحبتي الفعالية عبارة عن خلق أجواء رمضانية
وسيتم تكريم كل عضو قام بضيافتنا في آخر شهر رمضان
تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال
آمين