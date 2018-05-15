تصميمين جديدين

أهلاً بكم جميعاً

جلبت لكم تصميمين بسيطين ولكنني أحببتهما جداً

أرجوا أن ينالا إعجابكم

تصميم رقم -1-

وبهذا التصميم لم أستخدم إلا تلك الخلفية وأما المؤثرات

فلقد قمت بتحميلها من موضوع الأخت @الورد الأحمر

تصميم رقم -2-

قمت بإستخدام الخلفية واستعنت بالفرشاة لإحداث تلك المؤثرات