تصميمين جديدين

سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
10,279
الإعجابات
27,765
النقاط
351
الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#1

12346.gif

أهلاً بكم جميعاً
جلبت لكم تصميمين بسيطين ولكنني أحببتهما جداً
أرجوا أن ينالا إعجابكم

تصميم رقم -1-

ant.gif

وبهذا التصميم لم أستخدم إلا تلك الخلفية وأما المؤثرات
فلقد قمت بتحميلها من موضوع الأخت @الورد الأحمر

تصميم رقم -2-

hobb.gif

قمت بإستخدام الخلفية واستعنت بالفرشاة لإحداث تلك المؤثرات

أرجوا أن يكونا قد نالا إعجابكم
إن شاء الله يكون في جديد
في أمان الله



 
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