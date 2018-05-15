تصميمين جديدين

سكون الفجر
:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
- إنضم
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- الجنس
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أهلاً بكم جميعاً
جلبت لكم تصميمين بسيطين ولكنني أحببتهما جداً
أرجوا أن ينالا إعجابكم
تصميم رقم -1-
وبهذا التصميم لم أستخدم إلا تلك الخلفية وأما المؤثرات
فلقد قمت بتحميلها من موضوع الأخت @الورد الأحمر
تصميم رقم -2-
قمت بإستخدام الخلفية واستعنت بالفرشاة لإحداث تلك المؤثرات
أرجوا أن يكونا قد نالا إعجابكم
إن شاء الله يكون في جديد
في أمان الله