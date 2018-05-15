محفظة ضد السرقة

ناصر dz

ناصر dz

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#1
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#1
سرقة المال من المحفظة أو الحقيبة أثناء التواجد خارج المنزل من أكثر ما يؤرق الشخص، وتحديدًا لو اضطر للتواجد في أماكن مزدحمة، لذا صمم شاب أمريكي يدعى "كاليب كرافت" نظام إنذار بسيط يمكنه أن ينبه الشخص في حالة نشل محفظة نقوده من أحد جيوبه، خصوصًا بعد أن لاحظ عدم جدوى حلول تقنية أخرى تخدم نفس الهدف.

فكرة "كرافت" تعتمد على إيجاد مجال مغناطيسي يتم التحكم في إغلاقه وفتحه من خلال زر خاص يتم تثبيته في المحفظة مع الاستعانة بوحدة إنذار تقليدية لتصدر الصوت في حالة خروج المحفظة من جيب الشخص.

وقد حرص "كرافت" في تصميمه المبتكر هذا على جعل نظام الإنذار صغيرًا للغاية بحيث يسهل تثبيته، وفي نفس الوقت يكون غير محسوس ولا يضايق صاحب المحفظة. المصمم الشاب قام بتجربة ابتكاره بالفعل، وقام بتسجيل فيديو يوضح كيفية عمله ونشره على الإنترنت، موضحًا أنه قد يعمل مستقبلًا على إدخال بعض التعديلات البسيطة التي تجعل من الابتكار أكثر عملية وكفاءة.
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HAMZA USMA

HAMZA USMA

:: عضو بارز ::
#2
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الـحـمـد لله حـمـدا كـثـيــرا
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#2
السلام عليكم ورحمة الله
مشاركة منوارة و لمسة مختارة
من شخص كبير للنشاط كثير
بارك الله فيك
ان الله يحب من عمل عملا و أتقنه
تحيات أخوك
 
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