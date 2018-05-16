قصيدة أو مديح

Nacer Eddine 2012
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- 25 نوفمبر 2012
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هذه القصيدة كل بلد يقول هي من تراثي
أغلب الظن هي أردنية وهي مشهورة عندنا في الجزائر
وسأعطيكم بعض النماذج منها
إنها قصيدة خيواني يا خيواني
قصيدة من البدو
ما زلت أتذكر المنشد البوسعادي نجيب عياش تحصل على إثرها الجائزة الأولى لمنشد الشارقة
وهذا هوالشريط
وهذه فرقة من مسيلة أعادة المديح الأصلي بالكامل وقد وضعت تصاميم خاصة صممتها خصيصا لهذا الغرض
أغلب الظن هي أردنية وهي مشهورة عندنا في الجزائر
وسأعطيكم بعض النماذج منها
إنها قصيدة خيواني يا خيواني
قصيدة من البدو
ما زلت أتذكر المنشد البوسعادي نجيب عياش تحصل على إثرها الجائزة الأولى لمنشد الشارقة
وهذا هوالشريط
وهذه فرقة من مسيلة أعادة المديح الأصلي بالكامل وقد وضعت تصاميم خاصة صممتها خصيصا لهذا الغرض