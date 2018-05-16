قصيدة أو مديح

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Nacer Eddine 2012

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
25 نوفمبر 2012
المشاركات
674
الإعجابات
527
النقاط
31
#1
هذه القصيدة كل بلد يقول هي من تراثي
أغلب الظن هي أردنية وهي مشهورة عندنا في الجزائر
وسأعطيكم بعض النماذج منها
إنها قصيدة خيواني يا خيواني
قصيدة من البدو
ما زلت أتذكر المنشد البوسعادي نجيب عياش تحصل على إثرها الجائزة الأولى لمنشد الشارقة

وهذا هوالشريط


وهذه فرقة من مسيلة أعادة المديح الأصلي بالكامل وقد وضعت تصاميم خاصة صممتها خصيصا لهذا الغرض

 
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