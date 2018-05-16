قصيدة أو مديح

هذه القصيدة كل بلد يقول هي من تراثيأغلب الظن هي أردنية وهي مشهورة عندنا في الجزائروسأعطيكم بعض النماذج منهاإنها قصيدة خيواني يا خيوانيقصيدة من البدوما زلت أتذكر المنشد البوسعادي نجيب عياش تحصل على إثرها الجائزة الأولى لمنشد الشارقةوهذا هوالشريطوهذه فرقة من مسيلة أعادة المديح الأصلي بالكامل وقد وضعت تصاميم خاصة صممتها خصيصا لهذا الغرض