بسم الله الرحمان الرحيم



السلام عليكم



متوفر500 دولار perfectmoney للبيع مقابل ccp فقط



1 دولار = 175دج ثابت .



الشاري يتحمل العمولة 0.5 % .......



أقل مبلغ للبيع 100 دولار و الأولوية لمن ياخد المبلغ كاملا .....



الدفع يكون بعد وصول رسالة نصية و إن تعذر ذلك فالتحقق من موقع البريد .



المصدر : أصدقاء .......



مدة الحجز هي 12 ساعة ثم يلغى الحجز ...



الاثبات في المرفقات . ​