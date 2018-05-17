حملة حِفظ سورة {النّور والكهف}

لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
12,421
الإعجابات
48,966
النقاط
1,901
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#1


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله رب العالمين، و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين ، نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين
أما بعد
لقد أقبل شهر الصيام بفضائله و فوائده و هباته و نفحاته
أقبل بأنفاسه العطرة و ثغره الباسم ووجهه المشرق
أقبل ففُتحت بإقباله أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران و سلسلت الشياطين
أقبل و المسلمون يتشوقون الى صيام نهاره و قيام ليله
فيا له من شهر عظيم وموسم كريم وتجارة رابحة لن تبور

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إخواني الكرام / أخواتي الكريمات
هاهو شهر التّوبة يدقّ ابوابنا ويدعونا لاستقباله خير استقبال .. وكسب حسنات مضاعفة
ومحو ذنوب اثقلت كاهلنا طول العام
ولذلك نفتح اليوم بإذن الله موضوع سيجمعنا طيلة هذا -الشهر الفضيل-
ونفتح من خلاله كتاب الله عز وجل لنحفظ آياته وسوره الشريفة في حملة أتمنى ان تملأ ميزان حسناتنا ان شاء الله
وهي حملة حفظ سورة من القرآن الكريم

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وبعد تصويت الأعضاء الذي كانت أعلى نتائجه مقسومة بين سورة النور والكهف
إذن ستكون حملتنا لهذا العام ان شاء الله لحفظ سورتي النور والكهف
سورة الكهف عدد آياتها 110
سورة النور عدد آياتها 64

وبالتالي برنامجنا سيكون كالتالي:
-كل يوم يتم حفظ 4 آيات من سورة الكهف و 3 آيات من سورة النور (اختيار السورة حسب رغبة العضو)
-يمكن للعضو حفظ الآيات في الوقت الذي يناسبه
-يجب مراجعة الآيات التي تم حفظها كل يوم قبل حفظ آيات جديدة
-كل يوم عند الانتهاء من حفظ الآيات المطلوبة فضلا وليس أمراً يرجى وضع كلمة "تم الحفظ بإذن الله" مع اسم السورة المطلوبة
حتى نشجع بعضنا
لمن يريد اختبار حفظه للآيات كتابة يمكنه في كل يوم كتابة الأجزاء التي حفظها هنا حتى ولو أخطأ ليقوم بتصحيح أخطائه في النهاية
ومقارنة كتابته بما أضعه كل يوم من آيات أو تتم المراقبة مني أو من الأخت دعاء الجنات أو الأخ الأمين محمد
وهكذا يكون حفظه صحيحاً قراءة وكتابة بإذن الله
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إخوتي الكرام/ أخواتي الكريمات
أرجو من الله ان يوفقنا في هذه الحملة حتى تتوج جهودنا في نهاية هذا الشهر بحفظ كتاب الله
وان يعيننا على حفظ كتابه الكريم ويجعله لنا شفيعا يوم العرض عليه
تقبّل الله صيــام الجميع بمزيد من المغفرة والأجر والثّواب
ملاحظة:
-سيكون الموضوع مشتركا بين الإخوة والأخوات حتى تسهل علينا مراقبة ومتابعة الحفظ
-كذلك إخوتي الكرام واخواتي الكريمات، من فضلكم لا نريد ردود الشكر في هذا الموضوع
فهو موضوع تجميعي لمشاركاتنا اليومية
يسمح فقط باستفسارات الاعضاء حول الحملة
وبالتوفيق للجميع


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لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
12,421
الإعجابات
48,966
النقاط
1,901
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#2
اليوم الأول من رمضان

برنامج الحفظ لهذا اليوم
4 آيات كالتالي

{سورة الكهف}
بسم الله الرحمن الرحيم

{الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (1) قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا (2) مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا (3) وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا (4)}

برنامج الحفظ لهذا اليوم
3 آيات كالتالي

{سورة النور}
بسم الله الرحمن الرحيم

{سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (1) الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2) الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3)}

صدق الله العظيم
 
hakim story

hakim story

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#3
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
8,581
الإعجابات
36,459
النقاط
451
#3
تم بالتوفيق للجميع :
{سورة الكهف}
بسم الله الرحمن الرحيم

{الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (1) قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا (2) مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا (3) وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا (4)}

برنامج الحفظ لهذا اليوم
3 آيات كالتالي

{سورة النور}
بسم الله الرحمن الرحيم

{سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (1) الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2) الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3)}
 
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