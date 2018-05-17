مشروع التعرف على علماء الأمة الإسلامية

Nacer Eddine 2012
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إنه مشروع ضخم يحتاج لترسانة من مصممين و مدققين ومن مؤدين لأصواة شخصيات
فرحت مجازف لوحدي وأنا أدري مسبقا أنني لا أستطيع لوحدي وإلا فهذا سيكلفني سنوات
وسنوات
لكن بالرغم من هذا سأعطيكم الفكرة
هدف المشروع هو التعرف على علماء الأمة الإسلامية عبر مر العصور
بطريقة عصرية حديثة وبطابع مشوق و علمي
بحيث تقوم فرقة من العلماء و الباحثين و رواد فضاء
بعمل رحلة طويلة عبر الفضاء الخارجي
فنتعرف من خلال هذه الرحلة على علم الفلك من ناحية
ومن ناحية أخرى وهذا هو الأهم ما دامت الرحلة طويلة
هو التعرف على العلماء المسلمين
ففي كل حلقة نقدم شخصية وتكون متبوعة بحصة فلكية أيضا
وهي تشبه مسلسل ستار وار لكن بطبعة مختلفة
طبعا مشروع مثل هذا ليس سهل إنجازه كما ذكرت
ولكنه ممكن وليس مستحيل
سأعرض عليكم حملة إشهارية لهذا المشروع المتوقف