أسئلة المسابقة الدينية للأخوات -الأسبوع الأول

​



فكرة عن المسابقة الدينية للأخوات

ملاحظة : الأجوبة تكون هنا فقط:

صندوق الاجوبة

وأي استفسارات اطرحيها هنا وسنجيبك بإذن الله

--------------------------------------------------------

*السؤال الأول :

ماهي السورة ؟



-سورة في القرآن ، قصيرة نوعا ما ، تتحدث عن يوم القيامة بأنه حقيقة وليس بكذبة ، كما قسمت الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أقسام وبينت كل قسم وأين مصيره ، ثم تحدثت عن أن كل شيئ خلقه الله ولا شيئ كان سيكون لولاه ، أما فضائلها فهي عظيمة وكان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ، كما أن من قرأها في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا

فما هي هذه السورة ؟



السؤال الثاني : من هو النبي؟



-​ كنا قد طرحنا عليكم فكرة المسابقة ، لمن لم تقرأه فلتفضل هنا :ملاحظة : الأجوبة تكون هنا فقط:وأي استفسارات اطرحيها هنا وسنجيبك بإذن الله---------------------------------------------------------سورة في القرآن ، قصيرة نوعا ما ، تتحدث عن يوم القيامة بأنه حقيقة وليس بكذبة ، كما قسمت الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أقسام وبينت كل قسم وأين مصيره ، ثم تحدثت عن أن كل شيئ خلقه الله ولا شيئ كان سيكون لولاه ، أما فضائلها فهي عظيمة وكان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ، كما أن من قرأها في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا-​

* فمن هو هذا النبي؟



*السؤال الثالث: من هو الصحابي؟



هو أحد العشرة المبشرين بالجنة وهو من العشر الأوائل الذين دخلوا الإسلام وهو من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحد الستة أصحاب الشورى الذين اختارهم عمر ابن الخطاب ليختاروا الخليفة من بعده

ولد في مكة المكرمة ، ومات في المدينة ودفن بالبقيع

*فمن هو هذا الصحابي ؟



-آخر أجل للأجوبة الخميس المقبل إن شاء الله

في انتظار تفاعلاتكم

دمتم في عون الله وحفظه. ​

كان صديقا نبيا وكان من الصابرين،وهو أول نبي بعث في الأرض بعد سيدنا آدم، وهو أبو جد نوح، أنزلت عليه ثلاثون صحيفة، ودعا إلى وحدانية الله وآمن به ألف إنسان، و هو أول من نظر في علم النجوم وسيرها.سيرته:هو أحد الرسل الكرام الذين أخبر الله تعالى عنهم في كتابة العزيز، وذكره في بضعة مواطن من سور القرآن، وهو ممن يجب الإيمان بهم تفصيلاً أي يجب اعتقاد نبوته ورسالته على سبيل القطع والجزم لأن القرآن قد ذكره باسمه وحدث عن شخصه فوصفه بالنبوة والصديقية.