رجل ساقيه أثقل من جبل أحد ..

إنه عبد الله بن مسعود أمير العلماء يوم القيامة

فقيه هذه الأمة وعميد حفظة القرآن الكريم

وأولُ صادحٍ بالقرآن في فناءِ الكعبة الشريفة

ورجلٌ ساقيه في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد

ويكفينا أنه رجلٌ قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم:

انكَ رجُلٌ مُعلَّمٌ

هل اذا اكتفينا بهذا التعريف في هذا العملاق الصلب

يكفينا معرفة بمنزلته في الاسلام؟

انه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سادس المسلمين دخولا في الاسلام , ولاسلامه قصة ، ولنترك الحديث اليه رضي الله عنه ليرويها لنا فيقول:

كنت غلاما يا فعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضي الله عنه، فقالا:

هل عندك من لبن تسقينا؟

فقلت: اني مُؤتَمنٌ ولست ساقيكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شاة حائل لم ينزَّ عليها الفحل؟

قلت: نعم، فأتيتهما بها فاعتلفها النبي صلى الله عليه وسلم ، ومسحَ الضرع،

ثم اتاه أبو بكر رضي الله عنه بصخرة منقعرة فاحتلب منه، فشرب أبو بكر رضي الله عنه ثم شربت أن،

ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للضرع اقلصي فقلص .

فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم: علِّمني من هذا القول،

فقال لي عليه الصلاة والسلام: انك غلام معلم... (أي لا تحتاج الى تعليم لآمانتك)

لم يكن ابن مسعود رضي الله عنه يومها أنه سيكون احدى معجزات هذا الكون، وهو ذلك الغلام الفقير الضعيف والأجير المُعدم الذي يرعى غنم غيره، لم يكن يعلم أنه يوما سيكون له شأنا ويتحدى كبراء قريش وقاهر جبروت سادتها.

انك لغلام معلم، جملة نطق بها الفم الشريف فم رسول الله صلى الله عليه وسلم أدارها ابن مسعود رضي الله عنه بعقله فقلبت كيانه كله رأسا الى عقب، جعلته يُؤمن بقدرات هذا الرجل القرشي الكريم صلى الله عليه وسلم, الذي أراه احدى المعجزات في شاة يافعة عذراء جعلها تدر الحليب وهي لم تلتقي مع ذكر من قبل، وقال في نفسه: لا بد أنّ هناك قوة خفيّة يعتمد عليها هذا الرجل ( صلى الله عليه وسلم) جعلت الحجر ينطق، وبدأ يتتبَّعُ أخباره عليه الصلاة والسلام , حتى اهتدى لنور الله تبارك وتعالى.

بعد أن أسلم ابن مسعود رضي الله عنه بدأ يشعر بعزته وكرامته، وبات يذهب الى مجمع الأشراف وهو الذي لم يكن من قبل يجرؤ حتى على المرور من مجلسهم الا مُطرق الرأس حثيث الخطى، لقد بات يذهب حيث سادات قريش وكبرائها يجلسون فيقف عند رؤوسهم، ويرفع صوته الحلو المثير بالقرآن الكريم:

بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن* علم القرآن* خلق الانسان* علمّه البيان* الشمس والقمر بحسبان* والنجم والشجر يسجدان* والأرض وضعها للأنام....

.ثم يواصل قراءته وزعماء قريش مشدوهون لا يصدقون أعينهم ما ترى، ولا آذانهم ما تسمع، ولا يتصورون أبدا أنّ هذا الذي يتحدّى بأسهم وكبرائهم، انما هو أجير عند سيد من ساداتهم، وأنه راعي غنم لشريف من شرفائهم.

ولنترك الزبير بن العوام رضي الله عنه يصف لنا ذلك المشهد المثير فيقول:

كان أول من جهر بالقرآن الكريم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، اذ اجتمع يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: والله ما سمعت قريش مثل هذا القرآن يجهر لها به ، فمن رجل يُسمعهم؟ فقال ابن مسعود : أنا.

قالوا: انما نريد رجلا له عشيرته يمنعونه من القوم ان أرادوا به سوءاً.

قال رضي الله عنه: دعوني، فانّ الله سيمنعني منهم .

وعندما بدأ رضي الله عنه يقرأ القرآن بدؤوا يقولون: ماذا يقول ابن أم عبد؟ انه ليتلو ما جاء به محمد (صلى الله عليه وسلم) فقاموا اليه وجعلوا يضربون وجهه وهو ماضٍ في قراءته، ثم عاد الى أصحابه مصابا وجهه وجسده، فقالوا: هذا ما خشيناه عليك.

هذا هو ابن مسعود رضي الله عنه الذي لم تكن العين لتقع عليه لا في زحام الحياة ولا بعيدا عن الزحام، فلا هو ابن شريف، ولا هو من الذين أوتوا بسطة في المال و الجسم، ولا هو من الذين ولدوا وفي أفواههم ملعقة من ذهب، فهو من المال معدم، ومن الجسم ضامر ناحل، وحتى الناظر اليه يحسبه خيالا لنحافته المدقعة.



عميد حفظة القرآن الكريم وفقيه الأمة رضي الله عنه

انك غلام معلم، نبوءة نبوية لا تنطق عن الهوى، جعلته بفضل الله تعالى ومنته عليه فقيه هذه الأمة وعميد حفظة القرآن...ولقد بلغ من العلم ما ليس له حدود بعد أن علَّمهُ ربه فأحسن تعليمه...وفي الفقه فلقد كان فقيها بالسنة وعالما في الدين، قرأ القرآن فأحلّ حلاله وحرّم حرامه، ومثلما آتاه الله التقوى فقه أعطاه الله العلم حتى نبغ فيها وبرع.

يقول رضي الله عنه عن نفسه:

- أخذت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة لا ينازعني فيها أحد.

- والله ما نزل من القرآن شيء الا وأنا اعلم في أي شيء نزل، وما أحد أعلم بكتاب الله مني.

انها نعمة عظيمة جليلة حباها الله بها رضي الله عنه لا تعادلها كنوز العالم مجتمعة، ذلك أن من يُعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، وما هي الشعيرة الأعظم من النور المبين كتاب الله الكريم؟

وقالوا عنه رضي الله عنه:

- لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دوما يوصي أصحابه أن يقتدوا بابن مسعود: تمسكوا بعهد ابن أم عبد.

وقال صلى الله عليه وسلم: من أحبّ أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل، فليقرأ قراءة ابن أم عبد.

- وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أشبه بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود.

- وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: لا تسألونا عن شيء مادام هذا الحبْر فيكم.

لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وما أرى ابن مسعود الا واحدا من

أهله. لكثرة تردده عليه صلى الله عليه وسلم لينهل منه العلم والفقه.

- وقال عمر رضي الله عنه: لقد مُلأَ فقها.

عزله عن أمارة الكوفة رضي الله عنه

كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قد ولاه على امارة الكوفة، على الرغم من أنّ أهل الكوفة معروف عنهم أنهم أهل تمرّد وعصيان، ولا يصبرون على طعام واحد، ولا يطيقون الهدوء ولا السلام، ورغم كل تلك السلبيات فيهم ، الا أننا نجدهم يجتمعون على حب ابن مسعود رضي الله عنه حبا يشبه المعجزات، وبقي أميرا عليها حتى جاء عهد عثمان رضي الله عنه، وعندما عزله عثمان رضي الله عنه قال له أهل الكوفة: أقم معنا ولا تخرج، ونحن نمنعك من أن يصل اليك ، فقال لهم: انها ستكون فتنة ولا أحب أن أكون من يفتح أبوابه، له عليّ الأمر وعليّ منه الطاعة.

ولقد حدث بينه وبين عثمان رضي الله عنهما حوارا نجم عنه خلافا تفاقم الى حد أن حجب عثمان عنه راتبه ومعاشه من بيت المال، ورغم ذلك لم يقل ابن مسعود عن عثمان رضي الله عنهما كلمة سوء واحدة.

لقد لخّص لنا ابن مسعود حياة عمرالفاروق رضي الله عنه العظيمة بكلمات ثلاث: كان اسلامه فتحا...وكانت هجرته نصرا...وكانت امارته رحمة.

من كلماته الجامعة رضي الله عنه:

خيرالغنى غنى النفس...وخير الزاد التقوى...وشرالعمى عمى القلب...وأعظم الخطايا الكذب...وشر المكاسب الربا....وشر المآكل مال اليتيم...ورأس البر من يعف الله عنه، ومن يغفر الله له.

هذا هو الرجل الذي كان حجم جسمه في حجم العصفور، يكاد الجالس يوازيه طولا وهو قائم، ذو ساقان ناحلتان ودقيقتان، هما أثقل في الميزان من جبل أحد، ولذلك قصة أودكم أن تقرؤوها بآذان القلوب:

ذات يوم تسلق ابن مسعود رضي الله عنه أعلى شجرة ليقطع منها عودا من أراك كمسواك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الصحابة دقة ساقيه تعجبوا وضحكو، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقي ابن مسعود؟ انها أثقل في الميزان عند الله من جيل أحد.

أجل هذا هو الأجير الفقير، الناحل الوهنان، الذي جعل منه ايمانه اماما من أئمة الخير والفقه والهدى والنور، ولو أنّ الانسان يقاس عند الله بحجم جسمه لما قال الله تعالى عن المنافقين: واذا رايتهم تعجبك أجسامهم كأنهم خشب مسندة

انّ من حمكة الله تبارك وتعالى أنه يضع سره في أضعف خلقه ليثبت لأصحاب العقول الجاهلة صدق قوله الكريم: يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفو، انّ اكرمك عند الله أتقاكم.

وقوله صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على أعجمي الا بالتقوى

وقال عليه الصلاة والسلام: ان في الجسد مضغة، ان صلحت صلح الجسد كله، وان فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب،

ولأن القلوب هي مصادر التقوى، فقد قال تعالى: انّ أكرمكم عند الله أتقاكم.

مناقبه رضي الله عنه:

- لقد حظي ابن مسعود رضي الله عنه برضوان الله تعالى وجنته وهو لا زال على ظهر الأرض.

- من أوائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخولا في الاسلام.