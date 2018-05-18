صفاءdz
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نشالله تولو بخير وخير مني😬
الموضوع باين من عنوانو 😊
راح نختصر الموضوع باش كامل تقراوه بلخف 😁راكم صايمين وانا نراعي لشعوركم 😅😅😅
حبيت نحكي على الشباب في رمضان على طريقتي أو بلأحرى واااااقع نعيشه 😆😆😆
نبداو بالشباب يعني كي يجي رمضان بعض الشباب يعقبوه نوم😴😴😴 في الليل ساهرين😬 والصباح راقدين حتى للمغرب 😴😴😴 ينوضو يفطرو 😞ومن بعد يعقبو الليل غير ماكلة😡 وسهر ومايجوش لديارهم حتى الفجر😢😢
والنوع الثاني يصلي غير في رمضان😈 تلقاه يجري للجامع قبل الأذان😊 ومن بعد كي يخلاص رمضان لا صلاة ولاهم يحزنون 😉
النوع الثالث جماعة الباك ههههه هادو وحدهم 😂😂😂يصلو حتى قيام الليل يباتو يركعو والاستغفار تقول هذا ماندي ...حتى تحسب نفسك لاتعرفهم 😂😂😂
النوع الرابع الله يبارك عليهم ديما يصلو وطايعين ربي طوال السنة هادوك ربي يثبتهم على دينهم ويحفظهم 😄
خليتلكم المجال ومحكيتش كامل واش عندي😊
يلااا اليكم الخط ابدعو ولا بعدو😑