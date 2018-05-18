الشباب في رمضان 😉

صفاءdz

صفاءdz

:: عضو فعّال ::
#1
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#1
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نشالله تولو بخير وخير مني😬

الموضوع باين من عنوانو 😊

راح نختصر الموضوع باش كامل تقراوه بلخف 😁راكم صايمين وانا نراعي لشعوركم 😅😅😅

حبيت نحكي على الشباب في رمضان على طريقتي أو بلأحرى واااااقع نعيشه 😆😆😆

نبداو بالشباب يعني كي يجي رمضان بعض الشباب يعقبوه نوم😴😴😴 في الليل ساهرين😬 والصباح راقدين حتى للمغرب 😴😴😴 ينوضو يفطرو 😞ومن بعد يعقبو الليل غير ماكلة😡 وسهر ومايجوش لديارهم حتى الفجر😢😢

والنوع الثاني يصلي غير في رمضان😈 تلقاه يجري للجامع قبل الأذان😊 ومن بعد كي يخلاص رمضان لا صلاة ولاهم يحزنون 😉

النوع الثالث جماعة الباك ههههه هادو وحدهم 😂😂😂يصلو حتى قيام الليل يباتو يركعو والاستغفار تقول هذا ماندي ...حتى تحسب نفسك لاتعرفهم 😂😂😂

النوع الرابع الله يبارك عليهم ديما يصلو وطايعين ربي طوال السنة هادوك ربي يثبتهم على دينهم ويحفظهم 😄

خليتلكم المجال ومحكيتش كامل واش عندي😊


يلااا اليكم الخط ابدعو ولا بعدو😑

امان الله 1.png
 
صفاءdz

صفاءdz

:: عضو فعّال ::
#2
إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
1,664
الإعجابات
6,265
النقاط
71
الإقامة
واقع كأنه حلم
الجنس
أنثى
#2
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