سلسلة رمضان فى بلاد العالم

ناصر dz

ناصر dz

:: عضو مُتميز ::
#1
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#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وكل عام وانتم بخير وبلغنا واياكم رمضان ونحن في احسن حال
بحاول اعطيكم عادات رمضان فى كل بقاع الا رض وبيان اكلات شعوبهم واحتفالهم بر مضان بالصور
ابيى دعم منكم وتشجيع كل يوم بزور بلد او بقعة فى العالم وبنقلها لكم
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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#2
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#2
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فكرة رائعة
سنتعرف عن طريق السلسلة على عادات رمضان في بقاع العالم
في انتظار انطلاقها
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو مُتميز ::
#3
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
1,108
الإعجابات
1,163
النقاط
71
الجنس
ذكر
#3
عادات وتقاليد شهر رمضان المبارك في دولة مصر
في القاهرة
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يتبادل الزيارات العائلية والخروج للتنزه او الجلوس علي المقاهي والاستمتاع بالخيم الرمضانية.
وتجد الأسر فيها تقضي لياليها وسط المناطق التاريخية الإسلامية كمسجد السيدة زينب والحسين والسيدة نفيسة ومسجد عمرو بن العاص حيث يستمتعون بالندوات واللقاءات الدينية لكبار العلماء وكبار الشيوخ . 1526647640512.png
أنها تختلف فيها الخصوصية والطقوس المختلفة التي تتمثل في تبادل العزائم والاستمتاع بالجو العائلي وتبادل النقاش والحوار . 1526647962524.png
أما في صعيد مصر

تختلف العادات والتقاليد في شهر رمضان المبارك حيث يستقبل أبناء الصعيد شهر رمضان بخروج الألاف الي القري والمدن في مواكب وكرنفالات شعبية في الاحتفال حيث تطوق الاحتفالات بموالد الأولياء والصالحين ويتقدمها الخيالة وراكبو الأبل ويحملون الدفوف والسيوف ويبداون من أمام أضرحة العارفين وينتهون عندها في حركة دائرية حول الأضرحة بالقري والنجوع وتلقي عليهم النساء الحلوي من الشرفات والشبابيك ويرششن عليهم الروائح العطرة 1526648286188.png 1526648367366.png
ويتوارث ذلك الأجيال القادمة أيضا رغم عوامل الحداثة التي دخلت تبقي العادات والتقاليد في شهر رمضان بالنسبة الصعيد في مصر.

وتقام في القري والنجوع أفران الكنافة اليدوية والقطايف والزينة وفتح دواوين جميع العائلات وإضاءة العقود والزينة الكهربائية لإحياء ليالي رمضان بدعوة أحد المشايخ الذي يقرأ القرآن الكريم وينشد التواشيح والأدعية الدينية طوال الشهر من صلاة المغرب وحتي صلاة الفجر 1526648495974.png
وأما عن عادات وتقاليد البدو في سيناء أرض الفيروز

تختلف تماما عن الصعيد وباقي محافظات مصر في شهر رمضان المبارك حيث أنها تتميز بطقوس وعادات ذات طابع مميز حيث يأتي الشهر الكريم بالمودة والكرم والجود بين القبائل والعشائر البدوية .
حيث يجتمع كل أبناء العشيرة من الشباب والرجال والشيوخ ويصطحب كل رجل أبنائه لتعويدهم علي هذه التقاليد الموروثة لتناول طعام الإفطار ويكون للضيف اهتمام خاص ومائدة للإفطار خاصه به وكما يتناولنا النساء والفتيات الإفطار في المنازل طوال شهر رمضان المبارك.

ويتناول الأهالي الحديث عن اليوميات لحين صلاة التراويح وما أن يؤذن لصلاة العشاء انفضوا من مجلسهم الي المسجد لأداء الصلاة وبعد انتهاء صلاة التراويح تبدأ حفلات السمر مرددين الأشعار والاغاني البدوية ويقوم الرجال بالأداء الحركي المصاحب للغناء

هذه هي العادات والتقاليد المصرية في شهر رمضان المبارك في قاهرة المعز العاصمة المصرية و صعيدها الذي يتميز بعاداتة وتقاليده وأيضا البدو بسيناء أرض الفيروز التي تتميزا أيضا بطقوس وعادات خاصه بها 1526648622812.png 1526648648526.png
 

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ناصر dz

ناصر dz

:: عضو مُتميز ::
#4
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
1,108
الإعجابات
1,163
النقاط
71
الجنس
ذكر
#4
قال أم ياسمينdz:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فكرة رائعة
سنتعرف عن طريق السلسلة على عادات رمضان في بقاع العالم
في انتظار انطلاقها
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شكرااا لمرورك العطر
 
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