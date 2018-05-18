سلسلة رمضان فى بلاد العالم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



وكل عام وانتم بخير وبلغنا واياكم رمضان ونحن في احسن حال

بحاول اعطيكم عادات رمضان فى كل بقاع الا رض وبيان اكلات شعوبهم واحتفالهم بر مضان بالصور

ابيى دعم منكم وتشجيع كل يوم بزور بلد او بقعة فى العالم وبنقلها لكم