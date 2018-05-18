غزوة أحد



هذه الغزوة تحمل طابع خاص لما لها من عبر

لذى فكرت في تقديم مشروع ضخم يتناول هذه الغزوة وكأنك تعيش في قلب الحدث

لذى تطلب الأمر إستعمال أحدث التكنولوجيا الخاصة بالتصاميم ثلاثية الأبعاد





وقد وجدت نص كتابي للقصة أعجبني كثيرا فحولته لسيناريو

ومن ثم للقطات ومشاهد وفي الأخير أنتجت فيلم قصير يحكي وقائع هذه المعركة



لكن قبل العرض وددت أن أسئلكم سؤال دقيق

هل نقول : معركة أحد ؟ أم غزوة أحد ؟

ما الفرق بين معركة و غزوة ؟ ​