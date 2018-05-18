سلسلة {وَقفَة مع آية} الثاني من رمضان

لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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#1

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله الذي أنزل إلينا كتابه العظيم رحمة وذكرى وهدى وبشرى، فأنار به السبيل، وأقام به الحجة،
وفرق به بين الحق والباطل، ورفع به من شاء من عباده، وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا
والصلاة والسلام على إمام المتقين وأسوة المؤمنين، نبينا الأمين، الذي بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح للأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين
أما بعد: فإن علم التفسير من أشرف العلوم وأجلها، وأعظمها بركة، وأوسعها معرفة، وحاجة الأمة إليه ماسة،
وقد شرف الله أهل التفسير ورفع مكانهم وجعلهم مرجعاً لعباده في فهم كلامه ومعرفة مراده وكفى بذلك فضلاً وشرفاً
ولهذا نطرح اليوم بإذن الله تعالى العدد الثاني من سلسلة

فكرة هذه السلسلة تتمثل في طرح كل يوم من أيام الشهر الفضيل آية من آيات القرآن الكريم
مضافا إليها تفسيرا وشرحًا مبسطا يساعدنا في فهم هذه الآية الكريمة
سلسلتنا هذه ستقطف لكم كل يومٍ آية كريمة نستضيء بنورها ونفسر حروفها معا
ونتمنى أن نستفيد منها جميعا



اليوم الثاني من رمضان اخترنا لكم سورة الرحمان
واقتبسنا لكم منها الآيتين الكريمتين (26) و (27) لنقرأ حروفهما معا
بعد بسم الله الرحمان الرحيم
{كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (26) وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (27) }



[تفسير الآيتين الكريمتين]

يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون ، وكذلك أهل السماوات إلا من شاء الله ، ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم ; فإن الرب - تعالى وتقدس - لا يموت ، بل هو الحي الذي لا يموت أبدا .
قال قتادة : أنبأ بما خلق ، ثم أنبأ أن ذلك كله كان .
وفي الدعاء المأثور : يا حي ، يا قيوم ، يا بديع السماوات والأرض ، يا ذا الجلال والإكرام ، لا إله إلا أنت ، برحمتك نستغيث ، أصلح لنا شأننا كله ، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ، ولا إلى أحد من خلقك .
وقال الشعبي : إذا قرأت ( كل من عليها فان ) ، فلا تسكت حتى تقرأ : ( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ) .
وهذه الآية كقوله تعالى : ( كل شيء هالك إلا وجهه ) [ القصص : 88 ] ، وقد نعت تعالى وجهه الكريم في هذه الآية الكريمة بأنه ( ذو الجلال والإكرام ) أي : هو أهل أن يجل فلا يعصى ، وأن يطاع فلا يخالف ، كقوله : ( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ) [ الكهف : 28 ] ، وكقوله إخبارا عن المتصدقين : ( إنما نطعمكم لوجه الله ) [ الإنسان : 9 ]
قال ابن عباس : ( ذو الجلال والإكرام ) ذو العظمة والكبرياء .
ولما أخبر عن تساوي أهل الأرض كلهم في الوفاة ، وأنهم سيصيرون إلى الدار الآخرة ، فيحكم فيهم ذو الجلال والإكرام بحكمه العدل.


أتمنى أن تنال الفكرة استحسانكم وأن يجعلها الله في ميزان حسناتنا وحسناتكم
ومن يريد أن يضيف تفسيرًا آخر في الردود فلا بأس بذلك
فهدفنا هو تبادل المنفعة
نلتقي غدا بحول الله مع سورة أخرى وآية أخرى
تقبّل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال
في أمان الله وحفظه

 
wissam 47

wissam 47

:: عضو مُتميز ::
#2
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العمر
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الجنس
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#2
بارك الله فيك على المبادرة
الرائعة ان شاء الله تكون في ميزان حسناتك وجزاك الله خيرا
تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال
وارشدنا لما فيه الخير والصواب
صحا فطورك حبيبتي مريومة رمضان مبارك
♥♥♡♡
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#4
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
12,435
الإعجابات
49,007
النقاط
1,901
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#4
قال wissam 47:
بارك الله فيك على المبادرة
الرائعة ان شاء الله تكون في ميزان حسناتك وجزاك الله خيرا
تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال
وارشدنا لما فيه الخير والصواب
صحا فطورك حبيبتي مريومة رمضان مبارك
♥♥♡♡
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وبارك فيكِ الرحمان حبيبتي وسام وجزاكِ الله بالمثل وزيادة
وربي يجعلها في ميزان حسناتك كذلك غاليتي
اللهم آمين حبيبتي
وصح فطورك نتي تاني غاليتي ربي يتقبل منا ومنكم يارب​


قال فاعل الخير:
سلام عليم ورحمة الله تعالى وبركاته
سلسلة في قمة
متابع لها
نشاله دوم
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي اسامة
وربي يجعلها في ميزان حسناتك أخي
اللهم آمين أخي كن دائما بالقرب
تحياتي​
 
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