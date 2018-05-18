سلسلة {وَقفَة مع آية} الثاني من رمضان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله الذي أنزل إلينا كتابه العظيم رحمة وذكرى وهدى وبشرى، فأنار به السبيل، وأقام به الحجة،

وفرق به بين الحق والباطل، ورفع به من شاء من عباده، وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا

والصلاة والسلام على إمام المتقين وأسوة المؤمنين، نبينا الأمين، الذي بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح للأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين

أما بعد: فإن علم التفسير من أشرف العلوم وأجلها، وأعظمها بركة، وأوسعها معرفة، وحاجة الأمة إليه ماسة،

وقد شرف الله أهل التفسير ورفع مكانهم وجعلهم مرجعاً لعباده في فهم كلامه ومعرفة مراده وكفى بذلك فضلاً وشرفاً

ولهذا نطرح اليوم بإذن الله تعالى العدد الثاني من سلسلة

فكرة هذه السلسلة تتمثل في طرح كل يوم من أيام الشهر الفضيل آية من آيات القرآن الكريم

مضافا إليها تفسيرا وشرحًا مبسطا يساعدنا في فهم هذه الآية الكريمة

سلسلتنا هذه ستقطف لكم كل يومٍ آية كريمة نستضيء بنورها ونفسر حروفها معا

ونتمنى أن نستفيد منها جميعا

اليوم الثاني من رمضان اخترنا لكم سورة الرحمان

واقتبسنا لكم منها الآيتين الكريمتين (26) و (27) لنقرأ حروفهما معا

بعد بسم الله الرحمان الرحيم

{كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (26) وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (27) }

[تفسير الآيتين الكريمتين]

يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون ، وكذلك أهل السماوات إلا من شاء الله ، ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم ; فإن الرب - تعالى وتقدس - لا يموت ، بل هو الحي الذي لا يموت أبدا .

قال قتادة : أنبأ بما خلق ، ثم أنبأ أن ذلك كله كان .

وفي الدعاء المأثور : يا حي ، يا قيوم ، يا بديع السماوات والأرض ، يا ذا الجلال والإكرام ، لا إله إلا أنت ، برحمتك نستغيث ، أصلح لنا شأننا كله ، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ، ولا إلى أحد من خلقك .

وقال الشعبي : إذا قرأت

( كل من عليها فان )

، فلا تسكت حتى تقرأ :

( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام )

.

وهذه الآية كقوله تعالى :

( كل شيء هالك إلا وجهه ) [ القصص : 88 ]

، وقد نعت تعالى وجهه الكريم في هذه الآية الكريمة بأنه

( ذو الجلال والإكرام )

أي : هو أهل أن يجل فلا يعصى ، وأن يطاع فلا يخالف ، كقوله :

( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ) [ الكهف : 28 ]

، وكقوله إخبارا عن المتصدقين :

( إنما نطعمكم لوجه الله ) [ الإنسان : 9 ]

قال ابن عباس :

( ذو الجلال والإكرام )

ذو العظمة والكبرياء .