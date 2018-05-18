ماهي الادعية الماثورة في الشهر الكريم



أهلا اختي مبارك عليكِ الشهر ^^

بالنسبة لافضل الأدعية دائما تكون التي من قلب

وأهم الادعية في رمضان المأثورة من الكتـابِ و السنة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتهأهلا اختي مبارك عليكِ الشهر ^^بالنسبة لافضل الأدعية دائما تكون التي من قلبوأهم الادعية في رمضان المأثورة من الكتـابِ و السنة

*اللهم اجعل سعيي فيه مشكوراً، وذنبي فيه مغفوراً، وعملي فيه مقبولاً، وعيبي فيه مستوراً، وارزقني فيه فضل ليلة القدر، وصير فيه اموري من عسر إلى يسر.

*اللهم وفقني فيه لمرافقة الأبرار، وجنبني فيه مرافقة الأشرار، وىوني فيه برحمتك إلى دار القرار واهدني فيه لصالح الأعمال، واقض لي الحوائج والآمال.

*اللهم طهرني في هذا الشهر الكريم من الدنس والأقذار، وصبرني فيه على كائنات الأقدار، وزيني واسترني فيه بالستر والعفاف، وآمني فيه من كل ما أخاف، بعصمتك يا عصمة الخائفين.