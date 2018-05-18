ماهي الادعية الماثورة في الشهر الكريم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أهلا اختي مبارك عليكِ الشهر ^^
بالنسبة لافضل الأدعية دائما تكون التي من قلب
وأهم الادعية في رمضان المأثورة من الكتـابِ و السنة *اللهم اجعل سعيي فيه مشكوراً، وذنبي فيه مغفوراً، وعملي فيه مقبولاً، وعيبي فيه مستوراً، وارزقني فيه فضل ليلة القدر، وصير فيه اموري من عسر إلى يسر. *اللهم وفقني فيه لمرافقة الأبرار، وجنبني فيه مرافقة الأشرار، وىوني فيه برحمتك إلى دار القرار واهدني فيه لصالح الأعمال، واقض لي الحوائج والآمال. *اللهم طهرني في هذا الشهر الكريم من الدنس والأقذار، وصبرني فيه على كائنات الأقدار، وزيني واسترني فيه بالستر والعفاف، وآمني فيه من كل ما أخاف، بعصمتك يا عصمة الخائفين. ربي يتقبل منـــا ومنكم صالح الأعمــال
تقبلي مروري