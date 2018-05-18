ماهي محروقة ماهي عجينة xD

classic girl
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السلامم عليكم ورحمة الله تعتالى و بركاته
في اليوم الرمضان في الدزاير
تلقى 99.99 بالمية من افراد عائلة راقدين قدام Tv
و 0.001 في الكوزينة يطيبو
وتستمر هدي الوضعية حتى يسمعو و حد صوت
يقول " الله أكبر "
لتماك وين يبداو ياكلو طبعًا
وين هديك الاقلية تاع 0.01 هداك وين حطت حبة تمر في فمها
وتبدا النقاشات الامم المتحدة
الاول : ليك شوف هديك كيفاش محروقة تعرفوش طيبو
الثاني : وهدي علاش مالحة تعرفوش ديرو شوربة فريك -_-
الثالث : والبوراك ياك قلتلكم بالفيونداشي من وقتاش انا ناكلو بالزيتون
الرابع : ومطلوع علاش اكسترابلا
الخامس : هدي سلطة فيها الجراثيم ، حابين ديرولنا تسمم
السادس : الما هدا مشي gاع حلو
هههه ليسونسيال الاقلية تشرب كاس تاع الما و تروح تغسل لماعن
وتستمر الحياة
ونتوما وش رايكم في هادا الموضوع
صحا فطوركمم