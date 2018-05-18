ماهي محروقة ماهي عجينة xD

classic girl

classic girl

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
12 أكتوبر 2015
المشاركات
138
الإعجابات
275
النقاط
13
الإقامة
في مكان ما في هذه الأرض
الجنس
أنثى
#1
1526663630436.png
السلامم عليكم ورحمة الله تعتالى و بركاته
في اليوم الرمضان في الدزاير
تلقى 99.99 بالمية من افراد عائلة راقدين قدام Tv
و 0.001 في الكوزينة يطيبو
وتستمر هدي الوضعية حتى يسمعو و حد صوت
يقول " الله أكبر "
لتماك وين يبداو ياكلو طبعًا
وين هديك الاقلية تاع 0.01 هداك وين حطت حبة تمر في فمها
وتبدا النقاشات الامم المتحدة
الاول : ليك شوف هديك كيفاش محروقة تعرفوش طيبو
الثاني : وهدي علاش مالحة تعرفوش ديرو شوربة فريك -_-
الثالث : والبوراك ياك قلتلكم بالفيونداشي من وقتاش انا ناكلو بالزيتون
الرابع : ومطلوع علاش اكسترابلا
الخامس : هدي سلطة فيها الجراثيم ، حابين ديرولنا تسمم
السادس : الما هدا مشي gاع حلو
هههه ليسونسيال الاقلية تشرب كاس تاع الما و تروح تغسل لماعن
وتستمر الحياة :LOL:
ونتوما وش رايكم في هادا الموضوع
صحا فطوركمم
 
فاعل الخير

فاعل الخير

::مشرف المسابقة اليومية::
#2
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
2,582
الإعجابات
5,155
النقاط
1,461
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#2
قال classic girl:
مشاهدة المرفق 84648
السلامم عليكم ورحمة الله تعتالى و بركاته
في اليوم الرمضان في الدزاير
تلقى 99.99 بالمية من افراد عائلة راقدين قدام Tv
و 0.001 في الكوزينة يطيبو
وتستمر هدي الوضعية حتى يسمعو و حد صوت
يقول " الله أكبر "
لتماك وين يبداو ياكلو طبعًا
وين هديك الاقلية تاع 0.01 هداك وين حطت حبة تمر في فمها
وتبدا النقاشات الامم المتحدة
الاول : ليك شوف هديك كيفاش محروقة تعرفوش طيبو
الثاني : وهدي علاش مالحة تعرفوش ديرو شوربة فريك -_-
الثالث : والبوراك ياك قلتلكم بالفيونداشي من وقتاش انا ناكلو بالزيتون
الرابع : ومطلوع علاش اكسترابلا
الخامس : هدي سلطة فيها الجراثيم ، حابين ديرولنا تسمم
السادس : الما هدا مشي gاع حلو
هههه ليسونسيال الاقلية تشرب كاس تاع الما و تروح تغسل لماعن
وتستمر الحياة :LOL:
ونتوما وش رايكم في هادا الموضوع
صحا فطوركمم
إضغط للتوسيع...
ههههه انه فئة رجل
 
فاعل الخير

فاعل الخير

::مشرف المسابقة اليومية::
#4
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
2,582
الإعجابات
5,155
النقاط
1,461
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#4
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.