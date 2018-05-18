قنيدلات الدجاج من كوزينتي ~•~

أشــواق 19

أشــواق 19

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
28 مارس 2010
المشاركات
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الإقامة
Setif
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ~•••~
صحا فطوركم ☺
المقادير :
صدر دجاج
توابل
بطاطا
زيتون
معدنوس
الطريقة:
نقوم بتقطيع صدر دجاج ونرحيه وبعد نضع توابل ومعدنوس ورشة ملح!
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بعد نجهز صينية لقنديلات ونقوم بوضع دجاج فيهم..!

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نحطهم في الفرن يطيبو 🍔

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الوقت لي يكونو يطيبو فيهم حضرت البطاطا (نغليها ونرحيها )

وبعد نعمرو هذو لقنيدلات بلبطاطا

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وفي الأخير كل واحد معامن يحب يقدمهم.. جلبانة ولا زيتون....!

انا قدمتهم مع الزيتون ❤

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