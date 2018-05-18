قنيدلات الدجاج من كوزينتي ~•~

أشــواق 19
:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
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السلام عليكم ~•••~
صحا فطوركم ☺
المقادير :
صدر دجاج
توابل
بطاطا
زيتون
معدنوس
الطريقة:
نقوم بتقطيع صدر دجاج ونرحيه وبعد نضع توابل ومعدنوس ورشة ملح!
بعد نجهز صينية لقنديلات ونقوم بوضع دجاج فيهم..!
نحطهم في الفرن يطيبو 🍔
الوقت لي يكونو يطيبو فيهم حضرت البطاطا (نغليها ونرحيها )
وبعد نعمرو هذو لقنيدلات بلبطاطا
وفي الأخير كل واحد معامن يحب يقدمهم.. جلبانة ولا زيتون....!
انا قدمتهم مع الزيتون ❤
صحا فطوركم ☺
المقادير :
صدر دجاج
توابل
بطاطا
زيتون
معدنوس
الطريقة:
نقوم بتقطيع صدر دجاج ونرحيه وبعد نضع توابل ومعدنوس ورشة ملح!
بعد نجهز صينية لقنديلات ونقوم بوضع دجاج فيهم..!
نحطهم في الفرن يطيبو 🍔
الوقت لي يكونو يطيبو فيهم حضرت البطاطا (نغليها ونرحيها )
وبعد نعمرو هذو لقنيدلات بلبطاطا
وفي الأخير كل واحد معامن يحب يقدمهم.. جلبانة ولا زيتون....!
انا قدمتهم مع الزيتون ❤