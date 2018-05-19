نكتة

أسينات

أسينات

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
14 أفريل 2017
المشاركات
235
الإعجابات
365
النقاط
13
العمر
28
الإقامة
بسكرة
#1
قالك مرة السياسيين تع دزاير راحو رحلة مع بعضاهم😎 و هوما في الطيارة ✈
قال واحد فيهم وش رايكم نرمي 100 مليون😏 من التاقة على هذي الولاية 😌خلي نفرحوهم مساكن
قالو واحد فيهم لالا اقسمهم على زوج و فرح 2 ولايات، 😞
قالو لوخر لالا اقسمهم على 4 وفرح 4 ولايات 🙄
حار السياسي وقال خلي نسقسي الكابتن تع الطيارة🤔🤔🤔🤔🤔🤔
وكي سقساه رد عليه الكابتن😌
وش رايكم🤔 نطيح بيكم الطيارة ونفرح 40 مليون جزائري😂😂😂
.◦° =D °◦н̲h̲нн̲h̲нн̲h н̲h̲нн̲h̲нн̲h◦° =D °◦.😂
 
ق

قيس 23

:: عضو مُشارك ::
#4
إنضم
15 جانفي 2016
المشاركات
456
الإعجابات
1,558
النقاط
51
الإقامة
.عنابة .
#4

ههههههه
و الله عندو حق الكابتن
جابهالهم ملخر
خخخخخ اضك الله شنك اختي في الله .
 
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