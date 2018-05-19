أسينات
:: عضو مُشارك ::
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قالك مرة السياسيين تع دزاير راحو رحلة مع بعضاهم😎 و هوما في الطيارة ✈
قال واحد فيهم وش رايكم نرمي 100 مليون😏 من التاقة على هذي الولاية 😌خلي نفرحوهم مساكن
قالو واحد فيهم لالا اقسمهم على زوج و فرح 2 ولايات، 😞
قالو لوخر لالا اقسمهم على 4 وفرح 4 ولايات 🙄
حار السياسي وقال خلي نسقسي الكابتن تع الطيارة🤔🤔🤔🤔🤔🤔
وكي سقساه رد عليه الكابتن😌
وش رايكم🤔 نطيح بيكم الطيارة ونفرح 40 مليون جزائري😂😂😂
.◦° =D °◦н̲h̲нн̲h̲нн̲h н̲h̲нн̲h̲нн̲h◦° =D °◦.😂
قال واحد فيهم وش رايكم نرمي 100 مليون😏 من التاقة على هذي الولاية 😌خلي نفرحوهم مساكن
قالو واحد فيهم لالا اقسمهم على زوج و فرح 2 ولايات، 😞
قالو لوخر لالا اقسمهم على 4 وفرح 4 ولايات 🙄
حار السياسي وقال خلي نسقسي الكابتن تع الطيارة🤔🤔🤔🤔🤔🤔
وكي سقساه رد عليه الكابتن😌
وش رايكم🤔 نطيح بيكم الطيارة ونفرح 40 مليون جزائري😂😂😂
.◦° =D °◦н̲h̲нн̲h̲нн̲h н̲h̲нн̲h̲нн̲h◦° =D °◦.😂