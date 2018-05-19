قالك مرة السياسيين تع دزاير راحو رحلة مع بعضاهم😎 و هوما في الطيارة ✈

قال واحد فيهم وش رايكم نرمي 100 مليون😏 من التاقة على هذي الولاية 😌خلي نفرحوهم مساكن

قالو واحد فيهم لالا اقسمهم على زوج و فرح 2 ولايات، 😞

قالو لوخر لالا اقسمهم على 4 وفرح 4 ولايات 🙄

حار السياسي وقال خلي نسقسي الكابتن تع الطيارة🤔🤔🤔🤔🤔🤔

وكي سقساه رد عليه الكابتن😌

وش رايكم🤔 نطيح بيكم الطيارة ونفرح 40 مليون جزائري😂😂😂

.◦° =D °◦н̲h̲нн̲h̲нн̲h н̲h̲нн̲h̲нн̲h◦° =D °◦.😂