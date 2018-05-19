برنامجي في رمضان ( سكون الفجر )

بارك الله بالأخت @دعاء الجنات على الفكرة بأن نشارك برامجنا اليومية خلال شهر رمضان المبارك

واليوم سأشارككم برنامجي اليومي خلال رمضان

والذي أود إضافته هو أن برنامجي قابل للتغير في أي وقت

أبدأ على بركة الله

أستيقظ في تمام الساعة السابعة وأبدأ بتصفح المنتدى والإطلاع على كل جديد

ومع الساعة الثامنة والنصف إلى التاسعة تماماً أقوم بإنجاز بعض الأعمال المنزلية

كالتنظيف والمسح وسقي مزروعاتي

مع الساعة الحادي عشرة أبدأ بقراءة ما تيسر من القران ولا أقوم بالتحديد

فأحياناً أقرأ جزء أو أكثر وأحياناً صفحتين المهم أن أقرأ



مع الساعة الواحدة أنهظ لصلاة الظهر وبعد التسليم

أقرأ ما تيسر لي من كتاب الله

من الساعة الواحدة والنصف وحتى الرابعة أتجول في المنتدى وأستمتع بوقتي

وأقضيه بما أحب من أعمال وهوايات

ومع الخامسة والنصف أصلي العصر وبعد التسلم أقرأ ما تيسر لي من القرآن

وبعدها أذكار المساء



مع الساعة السادسة أدخل المطبخ وأقوم بإعداد الطعام وتجهيز كل ما يلزم

ومتصلة بالمنتدى من خلال الهاتف للإطلاع على كل جديد



وفي تمام التاسعة أبدأ بتجهيز المائدة بكل ما يلزم إلى أن يأتي موعد أذان المغرب

أتناول الفطور مع أهلي ومباشرة بعد الإفطار أقوم بغسل الصحون

وترتيب المطبخ



أصلي المغرب وأقرأ ما تيسر من القرآن



وفي تمام الساعة الحادية عشرة ليلاً أصلي العشاء ثم صلاة التراويح

وبعد أن أفرغ من الصلاة أقوم بتجهيز السحور





وفي تمام الساعة الثانية والنصف يكون موعدي مع يوم صوم جديد

وبعد صلاة الفجر وقراءة القرآن وأذكار الصباح

أنام في تمام الثالثة والنصف وربما الرابعة



هذا يومي بكل تفاصيله