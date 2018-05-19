اليوم رايحين تفطرو عند [ سكـــون الفـــجـــر ]

سكون الفجر
:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
- إنضم
- 29 أوت 2013
- المشاركات
- 10,327
- الإعجابات
- 27,855
- النقاط
- 351
- الإقامة
- مدينة جامعة - الوادي -
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلاً بالجميع
هنا أضع مشاركتي معكم في ..
أرجوا أن تعذروني على رداءة التصوير
والسبب هههه المراقبة المركزة ما شاء الله
والله المستعان
المهم تفضلوا
نفطر على التمر والماء
والأطباق أمامكم
-كبة رز -
-فطائر محشوة باللحم وأخرى بالجبن الأبيض-
-بطاطا محشية باللحم المفروم ، بالبشاميل وجبن الشيدر-
-محشي الباذنجان بمرق الطماطم-
-عجة خضار مقلية-
-فطيرة سبانخ بالفرن-
-فتوش-
-متبل باذنجان-
والتحلاية
-حلوى المامونية-
أرجوا المعذرة على التقصير ومرة أخرى أعتذر عن التصوير الرديء
إلى الملتقى بإذن الله
المرفقات
-
181 KB المشاهدات: 0
آخر تعديل: