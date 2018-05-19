اليوم رايحين تفطرو عند [ سكـــون الفـــجـــر ]

سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
10,327
الإعجابات
27,855
النقاط
351
الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#1
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلاً بالجميع

هنا أضع مشاركتي معكم في ..

445.jpg

أرجوا أن تعذروني على رداءة التصوير
والسبب هههه المراقبة المركزة ما شاء الله
والله المستعان

المهم تفضلوا

2014-07-02-770.jpg

نفطر على التمر والماء

والأطباق أمامكم
-كبة رز -

1.jpg

-فطائر محشوة باللحم وأخرى بالجبن الأبيض-

2.jpg

-بطاطا محشية باللحم المفروم ، بالبشاميل وجبن الشيدر-

3.jpg

-محشي الباذنجان بمرق الطماطم-

4.jpg

-عجة خضار مقلية-

5.jpg

-فطيرة سبانخ بالفرن-

6.jpg

-فتوش-

8.jpg

-متبل باذنجان-

7.jpg


والتحلاية
-حلوى المامونية-

IMG_8844.JPG

أرجوا المعذرة على التقصير ومرة أخرى أعتذر عن التصوير الرديء
إلى الملتقى بإذن الله

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المرفقات

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classic girl

classic girl

:: عضو مُشارك ::
#2
إنضم
12 أكتوبر 2015
المشاركات
156
الإعجابات
306
النقاط
13
الإقامة
في مكان ما في هذه الأرض
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
شميت الريحة جيت نقرعج وكون غير ماجيتش
يعني والله يشهيو كامل :cry:
بارك الله فيك وسلمت يمناك بلا مانذوق باين بنييييييين:ROFLMAO:
تاكلوه بصحة والهنا وان شاء الله سفرة دايمة
ربي يخليك
رمضان كريم
وتقبلي مروري البسـيط
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#3
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
12,443
الإعجابات
49,018
النقاط
1,901
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#3
السلام عليكم
طب طب طب راني جيت سكون راهي هنا؟
جيتكم ضيفة ههه
ماشاء الله وتبارك الرحمان فطور وعليه الكلام
وتقولي تصوير رديء؟ طيب إذا كان ممتاز واش كنتي عملتي فينا هههه
باه نتفاهمو الكرسي على اليسار راهو تاعي
باه نقعد قدام فطائر اللحم :love:
يعطيك الصحة حبيبتي على الدعوة ربي يدوم جمعتكم
وربي يدوم هناكم يارب ويسعدكم في الدنيا والآخرة
وصح فطوركم مسبقا
تحياتي
 
فاعل الخير

فاعل الخير

::منشط المسابقة اليومية::
#4
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
2,595
الإعجابات
5,170
النقاط
1,461
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#4
دايمن نلحق غير في وقت نكون صايم ونشهي نفسي هههه
يعطيك صحة مجهود كبير وربي يبارك اطباق متنوعة وكثيرة
يم يم شهية جدا
بروكت اختاه
 
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