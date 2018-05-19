سلسلة ضيوف عند صحابية اليوم عند أمنا ( عائشة رضي الله عنها )

بسم الله اليوم رايح ننزل ضيوف عند امنا عائشة رضي الله عنها لنعرفها عن قرب و هي

أمنا عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين زوج الرسول صلى الله عليه و سلم

و هي بنت أبي بكر الصديق و إحدى زوجات النبي و شخصية بارزة في التاريخ الإسلامي

تعرضت للكثير من الأذى فصبرت و أحتسبت

و لا زالت تتعرض إلى الأذية من الشيعة الفرس و مطياتهم من العرب

فما سيرة عائشة رضي الله عنها ومكانتها عند رسول الله



اسمها نسبتها

هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق، زوج النبي صلى الله عليه و سلم

وأشهر نسائه.

ولدت -رضي الله عنها- سنة تسع قبل الهجرة،

ولُقِّبت بالصِّدِّيقة، وعُرِفت وبالحميراء لغلبة البياض على لونها. وأمها أم رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية -رضي الله عنها-

التي قال فيها رسول الله r: "من أحب أن ينظر إلى امرأة من الحور العين، فلينظر إلى أم رومان".

فما أعظمه من نسب صديقة بن صديق بنت حور العين



قصة زواج السيدة عائشة من النبي

في بيت الصديق ولدت و ترعرت و في بيت خير الصحابة تربت و تزينت على فضائل هذات الدين العظيم و ترعرت

وقد تمت خطبتها لرسول الله صلى الله عليه و سلم وهي بنت سبع سنين، وتزوجها وهي بنت تسع؛ وذلك لحداثة سنها، فقد بقيت تلعب بعد زواجها فترة من الزمن.

وقد أحبها رسول الله حبا كبيرا، فكان يوصي بها أمها أم رومان قائلاً: "يا أم رومان، استوصي بعائشة خيرًا واحفظيني فيها". وكان يسعده كثيرًا أن يذهب

إليها كلما اشتدت به الاأحوال ، وينسى همومه عندها



علمها

كان أشهر و أكبر الصحابة يسألونها عن دينهم قال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة رضي الله عنها من أفقه الناس، وأحسن الناس رأيا في العامة.

و قال أبو موسى الأشعري ما أشكل علينا أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم حديث قَطُّ، فسألنا عنه عائشة -رضي الله عنها- إلا وجدنا عندها منه علمًا.

وقال عروة بن الزبير بن العوام: ما رأيت أحدًا أعلم بالحلال والحرام، والعلم، والشعر، والطب من عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها



و بعد هته الشهادات من أكبر الصحابة يأتي اليوم من يتهمها في عرضها و شرفها و هي التقية زوج النبي و بنت التقي الصادق

تربت بين بيتين طاهرين بيت الصديق و بيت النبي إذن من أين سيأتيها الخبث فهي أطهر الطاهرات



فقال فيها رسول الله ‏صلى الله عليه و سلم

‏ "‏كَمُل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا ‏مريم بنت عمران، ‏وآسية امرأة فرعون، ‏وفضل ‏عائشة ‏على النساء كفضل ‏الثريد ‏على سائر الطعام".



بعض المواقف من حياة أم المؤمنين عائشة مع الصحابة

كان من أهم المواقف في حياتها -رضي الله عنها- مع الصحابة ما جاء في أحداث موقعة الجمل و الفتن

والتي راح ضحيتها اثنان من خيرة الصحابة طلحة والزبير رضي الله عنهما، ونحو عشرين ألفًا من المسلمين. و حاول حينها أجداد الشيعة قتلها

فحماها سيدنا علي رضي الله عنه و بعض الصحابة



عائشة رضي الله عنها و العلم

بعد وفاة النبي صلى الله عليه و سلم إنتشر الصحابة إلى أصقاع الأرض ينشرون دين الهداية و يخرجون الناس من الظلمات إلى النور

وكان بلد الله الحرام والطائف والبحرين واليمن والشام ومصر والكوفة والبصرة وغيرها من المدن الكبار مقرات لهؤلاء الصحابة.

وانتقلت دار الخلافة الإسلامية بعد مضي سبع وعشرين سنة من المدينة المنورة إلى الكوفة ثم إلى دمشق، غير أن هذه الحوادث وانتقال

دار الخلافة من مكان إلى مكان لم يزلزل تلك الهيبة العلمية والمعنوية والروحية التي قد ترسخت في قلوب الناس تجاه المدينة المنورة، وكانت المدينة المنورة حينذاك محتضنة عدة مدارس علمية ودينية يشرف عليها كل من أبي هريرة وابن عباس و زيد بن ثابت، وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين .

غير أن أعظم مدرسة شهدتها المدينة المنورة في ذلك الوقت هي مدرسة المسجد النبوي التي كانت قريبة من الحجرة النبوية وملاصقة لمسكنها

كانت هذه المدرسة مثابة للناس، يقصدونها متعلمين ومستفتين حتى غدت أول مدارس الإسلام وأعظمها أثرًا في تاريخ الفكر الإسلامي، ومعلِّمة هذه المدرسة كانت أم المؤمنين رضي الله عنها. هذا وقد تخرج في مدرسة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عددٌ كبير من سادة العلماء ومشاهير التابعين



بقيت السيدة عائشة رضي الله عنها مرجع أساسي للسائلين والمستفتين، وقدوة يُقتدى بها في سائر المجالات والشئون، وقد كان الأكابر من الصحابة ومشيختهم يسألونها ويستفتونها.



متى توفيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟

توفيت رضي الله عنها و ارضاها سنة ثمانٍ وخمسين، ليلة الثلاثاء لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان، أمرت أن تدفن ليلاً، فدفنت بعد الوتر بالبقيع، وصلى عليها ابوهريرة رضي الله عنه ونزل في قبرها خمسة: عبد الله وعروة ابنا الزبير، والقاسم بن محمد، وعبد الله بن محمد بن أبي بكر، وعبد الله بن عبدالرحمان بن ابي بكر رضي الله عنهم أجمعين.





ستبقى أطهر و أنقى أمرأة في تاريخ الإسلام و لن يزيدها الطاعنون في عرضها و شرفها إلا طهارة و محبة في قلوبنا

و هي أمنا و زوج نبينا و بنت خليفة رسول الله

و أقول للشيعة الأنجاس أن طعنكم في عرض عائشة من الطعن في عرض النبي و ستصيبكم اللعنة أينما حللتم أو ارتحلتم