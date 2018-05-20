كيف كان سحور وافطار النبي صلى الله عليه وسلم.

"لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة"



*متى كان النبي يتسحر؟

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسحر أخر الليل أي قبل أذان الفجر بقليل ومع هذا نجد الكثير من المسلمين يتسحر أول الليل ثم ينام وهو أمر مخالف للسنة. وقد ثبت عنه انه لم يترك سحورا قط وكان يحث على تناول السحور حيث قال "انها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه".



*ماذا كان سحور النبي صلى الله عليه وسلم؟

كان رسول الله يأكل الموجود في بيته وكان يشرب الماء ويكثر من التمر حيث قال صلى الله عليه وسلم "نعم سحور المؤمن التمر"، ولم يثبت انه تناول عددا محددا من التمر وكل ما ورد في هذا الموضوع متنه ضعيف.



*يستحب الانتهاء من السحور قبل آذان الفجر.

عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت كم كان بين الأذان والسحور، قال قدر خمسين آية -أي خمس الى عشر دقائق-.



*ايقظ ما تستطيع من اطفالك ليأخذوا بركة.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "تسحروا فإن في السحور بركة".



*على أي شيء كان رسول الله يكسر صيامه؟.

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر صيامه على رطبات قبل أن يصلي ، فإن لم تكن رطبات، فعلى تمرات، فإن لم تكن حسا حسوات من ماء ثم يقول لصلاة المغرب مقصرا فيها، ولم يثبت انه أفطر على عدد معين من التمرات وكل الأحاديث الواردة في هذا الموضوع أيضا ضعيفة.



*ما هو إفطار النبي صلى الله عليه وسلم.

كان صلى الله عليه وسلم يأكل ما يضعه أهله من طعام حيث انه لم يعب طعاما قط، وكان صلى الله عليه وسلم يأكل من اللحم والخبز والزيت والعسل واللبن ولم يكن عنده تقليد معين في أكله انما هي أكلات يقمن صلبه.



*لا للإسراف في الطعام.

يكفي قوله تعالى من سورة الأعراف "وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين" فرضى الله في الاقتصاد وعدم الإسراف.



*الأحاديث الصحيحة في تناول وجبه السحور..

-"ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة"

-"فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر"

-"السحور أكله بركة؛ فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين"

-"عليكم بغداء السحور، فإنه هو الغداء المبارك"



اللهم اجعلنا ممن يطبقون سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.