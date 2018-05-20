۞ كيف تقوم بعمـــل موضوع مميز ۞

حہسہــــأمہ
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 10 جويلية 2017
- المشاركات
- 158
- الإعجابات
- 269
- النقاط
- 513
- الإقامة
- عين وسارة - الجلفة
- الجنس
- ذكر
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سأضع بين يديكم الآن طريقة بسيطة لكيفية عمــل موضوع مميز وجميل
نبدأ علـــى بركة الله ..
1/- المقدمـــة:
سأضع لكم بعض الصور التي تحتوي على بسملات وسلام
وبإمكانكم العثور على المزيد وذلك بالإستعانة بـجدنا قوقل
.
.
2/- الفواصل:
3/- تزيين العناوين:
ღ |¦..» اسم الموضوع «..¦| ღ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سأضع بين يديكم الآن طريقة بسيطة لكيفية عمــل موضوع مميز وجميل
نبدأ علـــى بركة الله ..
1/- المقدمـــة:
سأضع لكم بعض الصور التي تحتوي على بسملات وسلام
وبإمكانكم العثور على المزيد وذلك بالإستعانة بـجدنا قوقل
.
.
2/- الفواصل:
3/- تزيين العناوين:
ღ |¦..» اسم الموضوع «..¦| ღ
◄♥♥ اسم الموضوع ♥♥►
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*¤®§(*§ اسم الموضوع §*)§®¤*
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«®°·.¸.•°°®» اسم الموضوع «®°°·.¸.•°®»
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4/- نصائح:
- ضع عنوان مشوق ومثير لكي يجذب اهتمام الأعضاء
- اختيار نكت جميلة ومفيدة
- زيادة عدد النكت في الموضوع الواحد يقدر المستطاع
- الذوق في تنسيق الموضوع واختيار الألوان
==
في النهاية أتمنى أن الموضوع قد نال إعجابكم
احترامي وتقديري
في أمان الله
- ضع عنوان مشوق ومثير لكي يجذب اهتمام الأعضاء
- اختيار نكت جميلة ومفيدة
- زيادة عدد النكت في الموضوع الواحد يقدر المستطاع
- الذوق في تنسيق الموضوع واختيار الألوان
==
في النهاية أتمنى أن الموضوع قد نال إعجابكم
احترامي وتقديري
في أمان الله