۞ كيف تقوم بعمـــل موضوع مميز ۞

حہسہــــأمہ

حہسہــــأمہ

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
10 جويلية 2017
المشاركات
158
الإعجابات
269
النقاط
513
الإقامة
عين وسارة - الجلفة
الجنس
ذكر
#1
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سأضع بين يديكم الآن طريقة بسيطة لكيفية عمــل موضوع مميز وجميل
نبدأ علـــى بركة الله ..

1/- المقدمـــة:
سأضع لكم بعض الصور التي تحتوي على بسملات وسلام
وبإمكانكم العثور على المزيد وذلك بالإستعانة بـجدنا قوقل
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2/- الفواصل:












































3/- تزيين العناوين:
ღ |¦..» اسم الموضوع «..¦| ღ​

◄♥♥ اسم الموضوع ♥♥►​

°l||l° اسم الموضوع °l||l°​


*¤®§(*§ اسم الموضوع §*)§®¤*
-|-|- اسم الموضوع -|-|-
╝◄ اسم الموضوع ►╚
█◄ اسم الموضوع ►█
¦₪¦╣• اسم الموضوع •╠¦₪¦
«®°·.¸.•°°®» اسم الموضوع «®°°·.¸.•°®»
╣☼╠ اسم الموضوع ╣☼╠
۞ اسم الموضوع ۞
۩Ξ۩ اسم الموضوع ۩Ξ۩
.•:*¨`*:• اسم الموضوع •:*¨`*:•.
(¯`·._) ( اسم الموضوع ) (¯`·._)
°¨¨™¤¦ اسم الموضوع ¦¤™¨¨°
؛¤ّ,¸¸,ّ¤؛°`°؛¤ اسم الموضوع ¤؛°`°؛¤ّ,¸¸,ّ¤؛
¨¯¨'*·~-.¸-(_ اسم الموضوع _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸
~*¤ô§ô¤*~ اسم الموضوع ~*¤ô§ô¤*~
`~'*¤!||!¤*'~`(( اسم الموضوع ))`~'*¤!||!¤*'~`
~*¤®§(*§ اسم الموضوع §*)§®¤*~ˆ°
¨°o_O ( اسم الموضوع ) o_O°"
(`'•.¸(`'•.¸* اسم الموضوع *¸.•'´)¸.•'´ )
»®[¤¦¤]™ اسم الموضوع ™[¤¦¤]§®~»
•·.·´¯`·.·• اسم الموضوع •·.·´¯`·.·•
°™¤¦¤™¨¨¨° اسم الموضوع °¨¨¨™¤¦¤™°
™¶«§»ـ_ـ«§»¶ اسم الموضوع ¶«§»ـ_ـ«§»¶™
¨°• √ اسم الموضوع ♥√•°¨
^~*¤©[£] اسم الموضوع [£]©¤*~^
•·.·`¯°·.·• ( اسم الموضوع ) •·.·°¯`·.·•
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4/- نصائح:
- ضع عنوان مشوق ومثير لكي يجذب اهتمام الأعضاء
- اختيار نكت جميلة ومفيدة
- زيادة عدد النكت في الموضوع الواحد يقدر المستطاع
- الذوق في تنسيق الموضوع واختيار الألوان

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في النهاية أتمنى أن الموضوع قد نال إعجابكم
احترامي وتقديري
في أمان الله


 
فاعل الخير

فاعل الخير

::منشط المسابقة اليومية::
#2
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
2,674
الإعجابات
5,275
النقاط
1,461
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#2
شكرا لك اخي
لا احتاج الى تزين موضوع
اذا كنت من شخص متابع لطرائف ونكت اقوم بمتابعة قسم ويصلني كل مواضيع
 
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