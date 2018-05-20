۞ كيف تقوم بعمـــل موضوع مميز ۞

بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



سأضع بين يديكم الآن طريقة بسيطة لكيفية عمــل موضوع مميز وجميل

نبدأ علـــى بركة الله ..



1/- المقدمـــة:

سأضع لكم بعض الصور التي تحتوي على بسملات وسلام

وبإمكانكم العثور على المزيد وذلك بالإستعانة بـجدنا قوقل

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2/- الفواصل:

























































































3 /- تزيين العناوين:

ღ |¦..» اسم الموضوع «..¦| ღ​ ღ |¦..» اسم الموضوع «..¦| ღ​

◄♥♥ اسم الموضوع ♥♥►​

°l||l° اسم الموضوع °l||l°​





-|-|- اسم الموضوع -|-|-

╝◄ اسم الموضوع ►╚

█◄ اسم الموضوع ►█

¦₪¦╣• اسم الموضوع •╠¦₪¦

«®°·.¸.•°°®» اسم الموضوع «®°°·.¸.•°®»

╣☼╠ اسم الموضوع ╣☼╠

۞ اسم الموضوع ۞

۩Ξ۩ اسم الموضوع ۩Ξ۩

.•:*¨`*:• اسم الموضوع •:*¨`*:•.

(¯`·._) ( اسم الموضوع ) (¯`·._)

°¨¨™¤¦ اسم الموضوع ¦¤™¨¨°

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~*¤ô§ô¤*~ اسم الموضوع ~*¤ô§ô¤*~

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