كل ما تحتاجونه هذه الأيام للتحضير للباكالوريا في مادة الرياضيات

السلام عليكم اخوتي الكرام



لم يتبقى الكثير على امتحان البكالوريا......



أقدم لكم اليوم هذا الموقع المتميز الذي ستجدون فيه:



-ملخصات رائعة لجميع الدروس و القوانين



-الأسئلة المتكررة في البكالوريا و كيفية الاجابة عليها



-ما يجب حفظه و مراجعته للإمتحان



-مواضيع مقترحة للباكالوريا مع الحل



-نصائح إرشادات و أهم الفديوهات الخاصة بالباكالوريا