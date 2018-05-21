كل ما تحتاجونه هذه الأيام للتحضير للباكالوريا في مادة الرياضيات

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anes-meta

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
3 ماي 2018
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الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم اخوتي الكرام

لم يتبقى الكثير على امتحان البكالوريا......

أقدم لكم اليوم هذا الموقع المتميز الذي ستجدون فيه:

-ملخصات رائعة لجميع الدروس و القوانين

-الأسئلة المتكررة في البكالوريا و كيفية الاجابة عليها

-ما يجب حفظه و مراجعته للإمتحان

-مواضيع مقترحة للباكالوريا مع الحل

-نصائح إرشادات و أهم الفديوهات الخاصة بالباكالوريا

 
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