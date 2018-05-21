عودة ابنة مصر رحبوا بها

أم ياسمينdz
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لما يغيب أشخاص أحببناهم وألفناهم
هكذا فجأة يحزننا الأمر ونبقى في تساؤول مستمر كيف حالهم ؟
هذا ماحدث معي لما غابت أختنا الفاضلة
التي تعتبر أحد أحبّ الأعضاء للمنتدى ولناسه
الأخت ابنة مصر
@* بنت النيل *
فرحت اليوم لما رأيتها اتصلت
فأهلا وسهلا بكِ من جديد
كل عام وأنتِ بخير
منتدى اللمة دائما يجمع الجزائريين وجميع العرب الاخوة المسلمين
هكذا فجأة يحزننا الأمر ونبقى في تساؤول مستمر كيف حالهم ؟
هذا ماحدث معي لما غابت أختنا الفاضلة
التي تعتبر أحد أحبّ الأعضاء للمنتدى ولناسه
الأخت ابنة مصر
@* بنت النيل *
فرحت اليوم لما رأيتها اتصلت
فأهلا وسهلا بكِ من جديد
كل عام وأنتِ بخير
منتدى اللمة دائما يجمع الجزائريين وجميع العرب الاخوة المسلمين