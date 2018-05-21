عودة ابنة مصر رحبوا بها

أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
20 سبتمبر 2009
المشاركات
43,433
الإعجابات
59,509
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته​

لما يغيب أشخاص أحببناهم وألفناهم
هكذا فجأة يحزننا الأمر ونبقى في تساؤول مستمر كيف حالهم ؟

هذا ماحدث معي لما غابت أختنا الفاضلة
التي تعتبر أحد أحبّ الأعضاء للمنتدى ولناسه
الأخت ابنة مصر

@* بنت النيل *

فرحت اليوم لما رأيتها اتصلت
فأهلا وسهلا بكِ من جديد
كل عام وأنتِ بخير


منتدى اللمة دائما يجمع الجزائريين وجميع العرب الاخوة المسلمين

:whistle::whistle::whistle:
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.