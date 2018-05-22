هل من يرحب بي بعد غيابي?

miss victoria

miss victoria

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
9 جوان 2016
المشاركات
1,462
الإعجابات
3,248
النقاط
71
العمر
18
الإقامة
تيارت
#1
السلااام عليكم :)
صح رمضاااااانكم جميعااااااا توحشتكم و توحشت المنتدى و مواضيعو
وسبب غيابي مشكل الانترنت كنا نعانو منها و سيرتو انا
المهم عدت و ان شاء الله ما يتكررش هاد المشكل
و الحمد لله على كل حال :giggle::giggle::giggle:
و الله يعيد علينا رمضان كل عام و نكونو بخيير
و لمتنا بخييير :love::love:
 
miss victoria

miss victoria

:: عضو مُتميز ::
#3
إنضم
9 جوان 2016
المشاركات
1,462
الإعجابات
3,248
النقاط
71
العمر
18
الإقامة
تيارت
#3
قال عآشقة الجنـة:
السلام عليكم اختي
نــــــــــــــــــورتي من جديد
صح رمضانك كل عام و انت بخير
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شكراااااا ربي يخليييك
و صحا رمضانك نتي تاني ;):):):):)
 
فاعل الخير

فاعل الخير

::منشط المسابقة اليومية::
#4
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
2,895
الإعجابات
5,505
النقاط
1,461
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#4
ايه ختي
شحال توحشتك وتوحشت مواضيعك
نسيت اسمك برك ذكريني بيه
رمضان مبارك عليك وربي يتقبل صيامك
اهلا بك من جديد بيب بيتك
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