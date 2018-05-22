هل من يرحب بي بعد غيابي?

miss victoria
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 9 جوان 2016
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- الإقامة
- تيارت
السلااام عليكم
صح رمضاااااانكم جميعااااااا توحشتكم و توحشت المنتدى و مواضيعو
وسبب غيابي مشكل الانترنت كنا نعانو منها و سيرتو انا
المهم عدت و ان شاء الله ما يتكررش هاد المشكل
و الحمد لله على كل حال
و الله يعيد علينا رمضان كل عام و نكونو بخيير
و لمتنا بخييير
صح رمضاااااانكم جميعااااااا توحشتكم و توحشت المنتدى و مواضيعو
وسبب غيابي مشكل الانترنت كنا نعانو منها و سيرتو انا
المهم عدت و ان شاء الله ما يتكررش هاد المشكل
و الحمد لله على كل حال
و الله يعيد علينا رمضان كل عام و نكونو بخيير
و لمتنا بخييير