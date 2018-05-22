شاركونا بإبداعات أطفالكم

جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#1
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
4,494
الإعجابات
11,598
النقاط
691
الإقامة
جزر القمر
#1
السلام عليكم
كما يعلم الجميع ان اطفالنا لهم حديثهم الخاص
حيث تجدهم يتكلمون كلاما لا يفهمه الا اهل الطفل
فهو لا يعرف الكلمات لينطقها سليمة
لكنه يخترع كلمات وهمية عن اشياء لا يعرفها يريد التعبير عنها
فمثلا يقول ...
اعطيني نشرب == اعتيني نثرب
شوف سباطي شباب === ثوف ثباطي ثباب
ههههه
المهم اتمنى ان تكون الفكرة قد وصلت لذا اتمنى ان يكون الموضوع متجدد
شاركونا ابداعات صغاركم
تفضلوا اليكم الخط
 
hakim story

hakim story

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#2
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
8,614
الإعجابات
36,561
النقاط
451
#2
هههههههههههههههه
كي شفت موضوعك تفكرت البزوز نتاوعنا
اني توحشت وليد عمي وبنت عمي هههه وابناء خالاتي هههه
ياي العجب يخرج منهم ومن لسانهم تصيب تاكلو في رمضان هذاك اللسان هههه
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#3
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
4,494
الإعجابات
11,598
النقاط
691
الإقامة
جزر القمر
#3
قال hakim story:
هههههههههههههههه
كي شفت موضوعك تفكرت البزوز نتاوعنا
اني توحشت وليد عمي وبنت عمي هههه وابناء خالاتي هههه
ياي العجب يخرج منهم ومن لسانهم تصيب تاكلو في رمضان هذاك اللسان هههه
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ههههههه كامل توحشنا ليزانديان تاوعنا ههههه
هايا قولنا كاش كلمة ولا زوووجمن لي قالوهم اومبعد افطر عليهم
اااي انا خاطيني كاش ماكاين ولا ههههه
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#5
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
4,494
الإعجابات
11,598
النقاط
691
الإقامة
جزر القمر
#5
قال hakim story:
بن عمي اسامة يقول للشيبس : ثيبش هذا ما شفيت ههههه تالمون كاين البزوز خيرات ربي عندنا ههه
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هههههه ها تهلا جيبلو ثيبش وربي يكبرو في طاعتو
ويحفظلك كامل البزوز لي عندكم
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#6
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
12,492
الإعجابات
49,108
النقاط
1,901
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#6
ههههه موضوع جميل وظريف
انا عندي ولد خالتي كي كان صغير شوي
كان حرف "غ" يقولو "ع" كي نقولو احكيلي على واش تفرجت
يقولي شفت الفيلم تاع العولة هههه يسما الغولة
وانا كي كنت صغيرة ماكنتش نقلب الحروف بصح كنت نقول كلام يضحك هههه
كنت نقولهم الكبش ياكل البريوش :ROFLMAO: وكنت كي نعود غلبانة ونطيح نرقد
يخي من المفروض نقولو والله طحت كاو، انا كنت نقولهم والله طحت كارو هههه
وكانت عندي بنت خالي تقول للشناوة شوانة ههههه
هادا ماتفكرت كاشما نتفكر راني نولي ان شاء الله
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#7
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
4,494
الإعجابات
11,598
النقاط
691
الإقامة
جزر القمر
#7
قال لؤلؤة قسنطينة:
ههههه موضوع جميل وظريف
انا عندي ولد خالتي كي كان صغير شوي
كان حرف "غ" يقولو "ع" كي نقولو احكيلي على واش تفرجت
يقولي شفت الفيلم تاع العولة هههه يسما الغولة
وانا كي كنت صغيرة ماكنتش نقلب الحروف بصح كنت نقول كلام يضحك هههه
كنت نقولهم الكبش ياكل البريوش :ROFLMAO: وكنت كي نعود غلبانة ونطيح نرقد
يخي من المفروض نقولو والله طحت كاو، انا كنت نقولهم والله طحت كارو هههه
وكانت عندي بنت خالي تقول للشناوة شوانة ههههه
هادا ماتفكرت كاشما نتفكر راني نولي ان شاء الله
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يا هلا بيك خيتي
بغيت نطاغيكم خفت تضحكوا عليا ههههه
ههههههه العولة ويا مااا
ضحكتيني يعطيك النو هههههههه
ماطوليش اتفكري ليه ليه
ربي يحفظك شكرا لمرورك
 
AmiR@RoRo

AmiR@RoRo

:: نجمة اللمة ::
#8
إنضم
6 جوان 2013
المشاركات
13,220
الإعجابات
35,626
النقاط
351
الجنس
أنثى
#8
مسا الخيير
حنا عنا بزاف دقداق فالعايلة خخخ وكل واحد ععنده هدرة بحده
المشهورة بنت خالتي الصغيرة عندها مشكل مع كلمة توحشتك هههه تقول توشحتك وكيما درت معاها باش نسقدهالها والووو هههه:ROFLMAO:
وتقولي ميميلا :love:
 
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