شاركونا بإبداعات أطفالكم

السلام عليكم

كما يعلم الجميع ان اطفالنا لهم حديثهم الخاص

حيث تجدهم يتكلمون كلاما لا يفهمه الا اهل الطفل

فهو لا يعرف الكلمات لينطقها سليمة

لكنه يخترع كلمات وهمية عن اشياء لا يعرفها يريد التعبير عنها

فمثلا يقول ...

اعطيني نشرب == اعتيني نثرب

شوف سباطي شباب === ثوف ثباطي ثباب

ههههه

المهم اتمنى ان تكون الفكرة قد وصلت لذا اتمنى ان يكون الموضوع متجدد

شاركونا ابداعات صغاركم

تفضلوا اليكم الخط ​