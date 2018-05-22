هنيئا لك يا من أدركت رمضان ^^

السلامم عليكمم ورحمة الله تعالى وبركاته

سبحـان الله كل هذا الفوائد تأتي مرة في العام ويوجد من لايدركها !

اللهم إجعلنا ممن يدركون الشهر الفضيــل

بارك الله فيكِ اختي

تقبلي مروري ​