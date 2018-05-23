اوسمة وضعها الرسول صلى الله علية وسلم على صدور صحا بتة حصرى

كل منا يشاهد ويرى الكثيرين يحصلون على اوسمة سواء فى مجال عملهم او ما نبغوا فية من امور فى الدنيا
الا ان الر سول صلى الله علية وسلم وضع اوسمة على صدور صحا بتة رضوان الله عليهم
وسوف نتاول فى هذة السلسلة ما وضعة الر سول صلى الله علية وسلم على صدور صحا بتة وخصهم بها
صحابي وصفه النبي بأن ساقيه أثقل من جبل أحد
صحابي جليل هو سادس المسلمين دخولًا في الاسلام، وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن ساقيه أثقل عند الله من جبل أُحد، ولذلك قصة روتها كتب السنة، فقد كان هذا الصحابي الكريم يجتني سواكاً من الأراك، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفؤه، فضحك القوم منه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: "مم تضحكون؟"، قالوا: يا نبي الله من دقة ساقيه، فقال: "والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أُحُد".
إنه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، الذي كان يصاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حلّه وترحاله، وكان أوّل من جاهر بقراءة القران الكريم في مكّة وتعرض للأذي الكبير من كفار قريش، وهو الذي قتل أبي جهل في غزوة بدر.
ومن فضائله أن النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله قد أشد الصحابة إلى أن يأخذوا القران الكريم من أربعة، وذكر من بينهم عبدالله بن مسعود، وذكر في حديث أخر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "من أحب أن يقرأ القرآن غضّاً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد".
بل كان الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يحب ان يسمع القران من عبدالله بن مسعود، فكان يطلب منه أن يقرأ عليه القرآن ليسمعه منه، بل أذن له أن يدخل عليه بيته في أي وقت شاء، وأن يستمع إلى أسراره حتى ينهاه عن ذلك، كما جاء في سنن ابن ماجة.
الا ان الر سول صلى الله علية وسلم وضع اوسمة على صدور صحا بتة رضوان الله عليهم
وسوف نتاول فى هذة السلسلة ما وضعة الر سول صلى الله علية وسلم على صدور صحا بتة وخصهم بها
صحابي وصفه النبي بأن ساقيه أثقل من جبل أحد
صحابي جليل هو سادس المسلمين دخولًا في الاسلام، وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن ساقيه أثقل عند الله من جبل أُحد، ولذلك قصة روتها كتب السنة، فقد كان هذا الصحابي الكريم يجتني سواكاً من الأراك، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفؤه، فضحك القوم منه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: "مم تضحكون؟"، قالوا: يا نبي الله من دقة ساقيه، فقال: "والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أُحُد".
إنه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، الذي كان يصاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حلّه وترحاله، وكان أوّل من جاهر بقراءة القران الكريم في مكّة وتعرض للأذي الكبير من كفار قريش، وهو الذي قتل أبي جهل في غزوة بدر.
ومن فضائله أن النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله قد أشد الصحابة إلى أن يأخذوا القران الكريم من أربعة، وذكر من بينهم عبدالله بن مسعود، وذكر في حديث أخر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "من أحب أن يقرأ القرآن غضّاً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد".
بل كان الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يحب ان يسمع القران من عبدالله بن مسعود، فكان يطلب منه أن يقرأ عليه القرآن ليسمعه منه، بل أذن له أن يدخل عليه بيته في أي وقت شاء، وأن يستمع إلى أسراره حتى ينهاه عن ذلك، كما جاء في سنن ابن ماجة.