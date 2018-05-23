♥○♦ كيف أستغل وقتي في رمضان ؟ ♦○♥

حہسہــــأمہ
:: عضو مُشارك ::
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- 10 جويلية 2017
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أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي أعضاء منتدى اللمة الكرام
رمضان كريم على أمة محمد جميعاً
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بما أننا نحن في الشهر الفضيل، شهر الرحمة والغفران والفضيلة .. فوجب علينا في هذه الفترة أن نتقرب إلى الله
والتقرب يكون بطرق كثيرة وعديدة: صلة الرحم - الزكاة - النية الحسنة ... الخ
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لتستغل وقتك كصائــــم لابد لك من تسطير برنامج خاص بك تسير عليه
وتركز فيه على مايلـــي:
- قراءة القرآن
- زيارة الأقارب
- التصديق بالمال
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شاركونا أي من هذه الأعمال تقومون بها ؟
تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال