♥○♦ كيف أستغل وقتي في رمضان ؟ ♦○♥

حہسہــــأمہ

حہسہــــأمہ

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
10 جويلية 2017
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#1


أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي أعضاء منتدى اللمة الكرام

رمضان كريم على أمة محمد جميعاً

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بما أننا نحن في الشهر الفضيل، شهر الرحمة والغفران والفضيلة .. فوجب علينا في هذه الفترة أن نتقرب إلى الله

والتقرب يكون بطرق كثيرة وعديدة: صلة الرحم - الزكاة - النية الحسنة ... الخ

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لتستغل وقتك كصائــــم لابد لك من تسطير برنامج خاص بك تسير عليه

وتركز فيه على مايلـــي:

- قراءة القرآن

- زيارة الأقارب

- التصديق بالمال

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شاركونا أي من هذه الأعمال تقومون بها ؟

تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال



 
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