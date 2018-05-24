اغتنم أيام عمرك قبل أن يفنى عمرك









قال العلامة بن عُثَيـمِين-رَحِمهُ الله- :





" بُلوغُ رمضان نِعمةٌ كبيرة على من بَلغهُ وقَامَ بحَقه بالرِّجوع إلى ربه من مَعْصِيتهِ إلى طاعتِه، ومنَ الْغَفْلةِ عنه إلى ذِكْرِهِ، ومِنَ الْبُعْدِ عنهُ إلى الإِنَابةِ إِلَيْهِ"





مجالس شهر رمضان ص١٣





قال أحد السلف



"فإن الله سبحانه إذا أحب عبدا استعمله في الأوقات الفاضلة بفواضل الأعمال .

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وإذا مقته - أي : أبغضه - استعمله في الأوقات الفاضلة بسىء الأعمال ؛





ليكون ذلك أوجع في عقابه وأشد لمقته ؛ لحرمانه بركة الوقت ، وانتهاكه حرمة الوقت" .













قال ابن الجوزي رحمه الله



الليالي والأيام الفاضلة لا يصلح أن يغفل عنهنّ ،

لأنه إذا غفل التاجر عن موسم الربح ..فمتى يربح ؟! .





منهاج القاصدين(٣٤٣/١





رحلة الأرواح إلى بلاد الأفراح



رئي سلمة بن كهيل في المنام فقال :





وجدت أفضل الأعمال قيام الليل.





كان الزهري إذا دخل رمضان يقول إنما هو قراءة القرآن و إطعام الطعام .





قال ابن الحكم : كان مالك إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث و مجالسة أهل العلم إلى كتاب الله.





قال عبد الرزاق : كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة و أقبل على قراءة القرآن .





قال سفيان : كان زبيد اليامي إذا حضر رمضان أحضر المصاحف و جمع إليه أصحابه .





[ انظر اللطائف359،360 ]









احذروا المعاصي



فإنها تَحرِمُ المغفرة في مواسمِ الرحمة ".





ابن رجب - رحمه الله -.

[ لطائف المعارف || صـ ٢٩٥ ]