فخذ الدجاج محشي بالجبن

Oum Loukmane

Oum Loukmane

:: نجمة اللمة ::
#1
إنضم
22 ديسمبر 2014
المشاركات
2,157
الإعجابات
5,617
النقاط
611
العمر
48
الإقامة
تيارت
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم
عندي ليكم الْيَوْمَ وصفه نديرها بافخاذ الدجاج لذيذة جدا
المقادير
أفخاذ الدجاج
جبن
موتارد
معدنوس
قليل من زيتون الطاجين
ملح
سكين جبير
ثوم
زيت الزيتون
زبده
ألطريقه
اولا نغسل الدجاج بالماء والخل وننزعالعظم ونحط ملح سكين جبير موتارد ثوم رابي وتخليه حوالي ساعه في الثلاجه
IMG_4050.JPG
نوجد الحشو
نحط الجبن زيتون معدنوس سكينجبير فلفل موتارد شويه زيت الزيتون نصف حبه بصل وتطحن بالميكسار
IMG_4049.JPG

نخرج اللحم من الثلاجه ونعمر مليح بالحشو وغلقي بكيردو
IMG_3967.JPG
ثم دهني اللحم بالبانسو بالزبدة والموتارد وغطي بالالمنيوم ودخلته لفرن ساخن منقبل ونقصي عليه النار وخليه يطيب لمدة ساعه
IMG_4045.JPG

وهذا الشكل النهائي
IMG_4039.JPG
IMG_4037.JPG
قدمته مع كريات اللوبيا
بثه عليكم وصح فطوركم
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
14,665
الإعجابات
41,808
النقاط
1,251
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم
يعطيك الصحة خالتو تشهي فينا صباح ربي ههههه
مشاء الله تشهي
يسلمووو عالوصفة ^^
بصحتكم
 
Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: عضو متألق ::
#3
إنضم
28 أوت 2011
المشاركات
4,994
الإعجابات
18,209
النقاط
951
العمر
23
الإقامة
سعيدة
الجنس
أنثى
#3
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله يشهي
عجبتني الوصفة بزاف ، ربي يبارك فيك خالتو
بصحتكم
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#5
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
10,405
الإعجابات
27,990
النقاط
401
الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#5
قال Soumia hadj mohammed:
... انتي شو صايرلك ، هلا عملت بحث عليك بالفيس لقيتك ، ما عاد في صداقة ولا بقدر ابعثلك رسالة سبنا ولوه ؟
إضغط للتوسيع...
سمسم ما بصير تحطي ردود خارج الموضوع وبموضوع مش الك كمان
انا ليكني تمام وبخصوص الفيس ما عاد بدي ياه هيك بس
وبعدما تقري الرد هاد اعملي اعجاب منشان اعرف انك قريتيه واحذف التعليقين لانو عيب يا حلوتي نلخبط موضوع خالتو
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.