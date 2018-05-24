فخذ الدجاج محشي بالجبن

Oum Loukmane
:: نجمة اللمة ::
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السلام عليكم
عندي ليكم الْيَوْمَ وصفه نديرها بافخاذ الدجاج لذيذة جدا
المقادير
أفخاذ الدجاج
جبن
موتارد
معدنوس
قليل من زيتون الطاجين
ملح
سكين جبير
ثوم
زيت الزيتون
زبده
ألطريقه
اولا نغسل الدجاج بالماء والخل وننزعالعظم ونحط ملح سكين جبير موتارد ثوم رابي وتخليه حوالي ساعه في الثلاجه
نوجد الحشو
نحط الجبن زيتون معدنوس سكينجبير فلفل موتارد شويه زيت الزيتون نصف حبه بصل وتطحن بالميكسار
نخرج اللحم من الثلاجه ونعمر مليح بالحشو وغلقي بكيردو
ثم دهني اللحم بالبانسو بالزبدة والموتارد وغطي بالالمنيوم ودخلته لفرن ساخن منقبل ونقصي عليه النار وخليه يطيب لمدة ساعه
وهذا الشكل النهائي
قدمته مع كريات اللوبيا
بثه عليكم وصح فطوركم
عندي ليكم الْيَوْمَ وصفه نديرها بافخاذ الدجاج لذيذة جدا
المقادير
أفخاذ الدجاج
جبن
موتارد
معدنوس
قليل من زيتون الطاجين
ملح
سكين جبير
ثوم
زيت الزيتون
زبده
ألطريقه
اولا نغسل الدجاج بالماء والخل وننزعالعظم ونحط ملح سكين جبير موتارد ثوم رابي وتخليه حوالي ساعه في الثلاجه
نوجد الحشو
نحط الجبن زيتون معدنوس سكينجبير فلفل موتارد شويه زيت الزيتون نصف حبه بصل وتطحن بالميكسار
نخرج اللحم من الثلاجه ونعمر مليح بالحشو وغلقي بكيردو
ثم دهني اللحم بالبانسو بالزبدة والموتارد وغطي بالالمنيوم ودخلته لفرن ساخن منقبل ونقصي عليه النار وخليه يطيب لمدة ساعه
وهذا الشكل النهائي
قدمته مع كريات اللوبيا
بثه عليكم وصح فطوركم