تحضير المايونيز في المنزل * لذيذة *

Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

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#1
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#1

صـــح صيامكم احبتي في الله
عساكن بخير ( توحشتـــكم )

لتحضير المايونيز نحتاج إلى :
  • حبة بيض
  • 3/4 كوب زيت
  • فص ثوم
  • ملعقة صغيرة خردل
  • ملح
  • فلفل اسود

توضع جميع المكونات في وعاء خلاط كهربائي كما في الصورة
اضغطي على الزر من دون التحريك يعني يبقى الخلاط في قاع الوعاء حتى تبدا تتشكل المايونيز طبقة في الاسفل وكلما تحسيها شدت روحها تبداي طلعي الخلاط على مهل وهكذا دواليك حتى لي تطلع كليا







الى الملتقى ان شاء الله
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
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#3
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#3
السلام عليكم
يعطيك الصحة حبيبتي سمية على الوصفة
ماكانش لي مايحبش المايونيز
وان شاء الله احوالك بخير؟
عندنا بزاف ماشفناكش في الساحة اللماوية
ربي يكون في عونك حبيبتي​
 
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