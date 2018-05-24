سلسلة الصور المتحركة [ العدد 04 ]

حہسہــــأمہ
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أعزائي أعضاء ورواد منتدى اللمة الجزائرية
أسعد الله [ صباحكم / مسائكم ] بكل خير
سنضع لكم في هذا الموضوع أحبائي
رابع عدد من سلسلة الصور المتحركة
لتعطيكم جوا آخر وتتفاعلوا معها
بحيث سأضع لكم في كل عدد حوالي
10 صور
وذلك حتى نروح عن أنفسنا ونجمع لكم
أفضل الصور المتحركة
لأخلق لكم عالما متحركا جميلا
صور العدد الرابع تجدونها في أول رد
بارك الله فيكم
في أمان الله وحفظه