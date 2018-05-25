نصائح مهمة بعد مضى 9 ايام من رمضان





(1) هل حققت معنى من صام رمضان إيمانا واحتسابا ليغفر لك الله الذنوب ؟؟؟ ​







- هل صمت واستشعرت دعوته سبحانه لك بالصيام : ​









{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183]. ​





نزل الحجاج في بعض أسفاره بماء بين مكة والمدينة فدعا بغدائه

ورأى أعرابيا فدعاه إلى الغداء معه فقال:

"دعاني من هو خير منك فأجبته"، قال:

"ومن هو؟"، قال: "الله تعالى دعاني إلى الصيام فصمت"،

قال: "في هذا الحر الشديد؟"

قال: "نعم صمت ليوم أشد منه حرا"،

قال: "فافطر وصم غدا"، قال:

"إن ضمنت لي البقاء إلى غد"،

قال: "ليس ذلك إلي"،

قال: " فكيف تسألني عاجلا بآجل لا تقدر عليه ؟!".

هل دار بخلدك وأنت صائم أنه سبحانه الصم

د الذي لا مثل له، قال الله تعالى:

{ قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ

وَلاَ يُطْعَمُ قُلْ إِنِّيَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ

وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكَينَ }

[الأنعام: 14]

فأنت تحتاج أن تُطعم، فأنت أهل النقصان، وهو أهل التقوى والغفران.

هل صمت صيام قلب وجوارح،

فخرج من قلبك التعلقات الذميمة ​





وداويت قلبك من الدنيا اللعينة؟ ​





أحبتي في الله .. ​









هيا نجدد نوايانا بعد مرور هذه الأيام من رمضان، حتى لا تضيع الجائزة ​

(1) صم وأنت مستشعر ضعفك، قال تعالى :

{وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا}

[النساء: 28].

فاستمد منه الحول والقوة، فاللهم لا حول ولا قوة إلا بك،

فاللهم أعنا على حسن الصيام، ​





وحسن كل عمل صالح يقربنا منك يا رحمن. ​







(2) صم وأنت ذليل مبدي لله فقرك: ​







قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيد) ​







(3) صم وانكسر: ​









" فعجزي كنزي وعزي في ذلي لك ​







" وتذكر أنَّ الله عند المنكسرة قلوبهم. ​







(4) صم وتداوى: ​









روى النسائي وصححه الألباني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ​





قلت: يا رسول الله مرني بعمل، قال:

«قال عليك بالصوم، فإنه لا عدل له»،

قلت يا رسول الله مرني بعمل،

قال: «عليك بالصوم فإنه لا عدل له» ​





فلعل الصيام يشفي قلوبا سقمت من الآثام وحب الدنيا. ​





(5) صم واحتسب : ​







الدرجات الرفيعة والتشرف بأداء عمل نسبه الله لنفسه. ​





روى البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

قال الله عز وجل : ​





«كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به». ​







(6) صم وتحفظ : ​





قال صلى الله عليه وسلم: ​





وفي رواية: «الصيام جنة وحصن حصين من النار» ​





(7) صم وابتعد ... ​





قال صلى الله عليه وسلم: ​





«من صام يوما في سبيل الله، باعد الله منه جهنم مسيرة مائة عام» ​





(8) صم وتقرب : ​





وقال تعالى: ​





{وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا

وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} ​





والله أسأل أن يحيي قلوبنا إنه الحي القيوم

الذي به حياة كل شيء،

وبه قيام كل شيء، ربنا تقبل منا

إنك أنت السميع العليم، ​





وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ​





