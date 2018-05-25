نصائح مهمة بعد مضى 9 ايام من رمضان

(1) هل حققت معنى من صام رمضان إيمانا واحتسابا ليغفر لك الله الذنوب ؟؟؟
- هل صمت واستشعرت دعوته سبحانه لك بالصيام :
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183].
نزل الحجاج في بعض أسفاره بماء بين مكة والمدينة فدعا بغدائه
ورأى أعرابيا فدعاه إلى الغداء معه فقال:
"دعاني من هو خير منك فأجبته"، قال:
"ومن هو؟"، قال: "الله تعالى دعاني إلى الصيام فصمت"،
قال: "في هذا الحر الشديد؟"
قال: "نعم صمت ليوم أشد منه حرا"،
قال: "فافطر وصم غدا"، قال:
"إن ضمنت لي البقاء إلى غد"،
قال: "ليس ذلك إلي"،
قال: " فكيف تسألني عاجلا بآجل لا تقدر عليه ؟!".
هل دار بخلدك وأنت صائم أنه سبحانه الصم
د الذي لا مثل له، قال الله تعالى:
{ قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ
وَلاَ يُطْعَمُ قُلْ إِنِّيَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ
وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكَينَ }
[الأنعام: 14]
فأنت تحتاج أن تُطعم، فأنت أهل النقصان، وهو أهل التقوى والغفران.
هل صمت صيام قلب وجوارح،
فخرج من قلبك التعلقات الذميمة
ورأى أعرابيا فدعاه إلى الغداء معه فقال:
"دعاني من هو خير منك فأجبته"، قال:
"ومن هو؟"، قال: "الله تعالى دعاني إلى الصيام فصمت"،
قال: "في هذا الحر الشديد؟"
قال: "نعم صمت ليوم أشد منه حرا"،
قال: "فافطر وصم غدا"، قال:
"إن ضمنت لي البقاء إلى غد"،
قال: "ليس ذلك إلي"،
قال: " فكيف تسألني عاجلا بآجل لا تقدر عليه ؟!".
هل دار بخلدك وأنت صائم أنه سبحانه الصم
د الذي لا مثل له، قال الله تعالى:
{ قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ
وَلاَ يُطْعَمُ قُلْ إِنِّيَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ
وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكَينَ }
[الأنعام: 14]
فأنت تحتاج أن تُطعم، فأنت أهل النقصان، وهو أهل التقوى والغفران.
هل صمت صيام قلب وجوارح،
فخرج من قلبك التعلقات الذميمة
وداويت قلبك من الدنيا اللعينة؟
أحبتي في الله ..
هيا نجدد نوايانا بعد مرور هذه الأيام من رمضان، حتى لا تضيع الجائزة
(1) صم وأنت مستشعر ضعفك، قال تعالى :
{وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا}
[النساء: 28].
فاستمد منه الحول والقوة، فاللهم لا حول ولا قوة إلا بك،
فاللهم أعنا على حسن الصيام،
{وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا}
[النساء: 28].
فاستمد منه الحول والقوة، فاللهم لا حول ولا قوة إلا بك،
فاللهم أعنا على حسن الصيام،
وحسن كل عمل صالح يقربنا منك يا رحمن.
(2) صم وأنت ذليل مبدي لله فقرك:
قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيد)
(3) صم وانكسر:
" فعجزي كنزي وعزي في ذلي لك
" وتذكر أنَّ الله عند المنكسرة قلوبهم.
(4) صم وتداوى:
روى النسائي وصححه الألباني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال:
قلت: يا رسول الله مرني بعمل، قال:
«قال عليك بالصوم، فإنه لا عدل له»،
قلت يا رسول الله مرني بعمل،
قال: «عليك بالصوم فإنه لا عدل له»
«قال عليك بالصوم، فإنه لا عدل له»،
قلت يا رسول الله مرني بعمل،
قال: «عليك بالصوم فإنه لا عدل له»
فلعل الصيام يشفي قلوبا سقمت من الآثام وحب الدنيا.
(5) صم واحتسب :
الدرجات الرفيعة والتشرف بأداء عمل نسبه الله لنفسه.
روى البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
قال الله عز وجل :
قال الله عز وجل :
«كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به».
(6) صم وتحفظ :
قال صلى الله عليه وسلم:
وفي رواية: «الصيام جنة وحصن حصين من النار»
(7) صم وابتعد ...
قال صلى الله عليه وسلم:
«من صام يوما في سبيل الله، باعد الله منه جهنم مسيرة مائة عام»
(8) صم وتقرب :
وقال تعالى:
{وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا
وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}
وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}
والله أسأل أن يحيي قلوبنا إنه الحي القيوم
الذي به حياة كل شيء،
وبه قيام كل شيء، ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم،
الذي به حياة كل شيء،
وبه قيام كل شيء، ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم،
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.