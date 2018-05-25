مشاركتي الرمزية [سكون الفجر ] لمسابقة أجمل سفرة رمضانية

سكون الفجر
:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
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ومضى من رمضان 9 أيام، نسأل الله أن يعيننا على إتمام الصيام وأن يعيننا على الصيام والقيام وصالح الأعمال
سأشارككم اليوم بمشاركة رمزية لمسابقة ..
وأرجوا المعذرة لأني لم أستطع تصوير كل طبق على حدا
ولكن سأكتب هنا كل ما ترونه
نبدأ على اليمين
فطاير بالعجين المورق محشية بالجبن واللحم المفروم
محمرة
تبولة
دجاج مشوي بالفرن
رز بالجزر ومزيين باللوز والبزاليا واللحم المفروم
بطاطا مقلية
ثومية
وكؤوس اللبن
بصحتكم
ورمضان مبارك عليكم