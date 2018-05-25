مشاركتي الرمزية [سكون الفجر ] لمسابقة أجمل سفرة رمضانية

سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
10,412
الإعجابات
28,000
النقاط
401
الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#1
basmala-001.gif

ومضى من رمضان 9 أيام، نسأل الله أن يعيننا على إتمام الصيام وأن يعيننا على الصيام والقيام وصالح الأعمال

سأشارككم اليوم بمشاركة رمزية لمسابقة ..

img_1355501681_943.png


وأرجوا المعذرة لأني لم أستطع تصوير كل طبق على حدا
ولكن سأكتب هنا كل ما ترونه

نبدأ على اليمين
فطاير بالعجين المورق محشية بالجبن واللحم المفروم
محمرة
تبولة
دجاج مشوي بالفرن
رز بالجزر ومزيين باللوز والبزاليا واللحم المفروم
بطاطا مقلية
ثومية
وكؤوس اللبن

IMG_9818.JPG

بصحتكم
ورمضان مبارك عليكم

DIVIDER3%20COL2.jpg
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.