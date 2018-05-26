"ثم السبيل يسره "...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

"ثُم السبيل يسّره "

الأصل في كل دروب الحياة هو اليُسر..

العُسر طارئ وسيرحل..

الدمعة التي جرّحت ملامحك سيبرؤها الله

القلب المنكسر المتألم سيجبره الجبّار..

الطريق المسدود سيفتحه الفتّاح..

أمورك المعوّجة ستستقيم..

أوجاعك ستُشفى..

أنتَ ملكٌ لله فليطمئن قلبك ...

من اعتنى بك وأنت بين لحم ودم لا تملك صوتاً ولا حيلة !

لن يضيعك وأنت تقول :

يارب كن بي رحيماً .. 💐