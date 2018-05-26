لك الحمد يارب ..

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ستدرك يوما أنك كنت تقلق أكثر مما ينبغي وأن الله دبر لك كل شيء بأحسن مما كُنت تتمنى وتريد

ويبتليك الله ليختبرك فتصبر فيكرمك ثم تحمد فيزيدك ثم تستغفر فيغفر لك ذنبك ويعلي بين الناس شأنك ويرضى عليك فيزداد جمال روحك

سلاماً على قلوب قرأت:

﴿وَتِلكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَابين النَّاسِ﴾ فأيقنت أنها أيام وليست شهور ولا أعوام وترحل معها الآلام

سلاماً على صدور تدبرت: ﴿وَلَمْ أكُن بدُعائكَ ربِّ شقِيّا﴾ فأيقنت أن صاحب الدعاء لا يشقى أبدا

سلاما على نفوس أثقلتها الهموم والألام والأمراض فقابلتها بكلمة الحمد لله

قال رجل للنبيﷺ:كيف أقول حين أسأل ربي؟ فقالﷺقل:اللهم أغفر لي وأرحمني وعافني وأرزقني فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك