السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

🔆 #إشراقة 🔆

❁سيأتيك #حُلمك من حيث لا تدري.. ‏كدعوة قلتها ونسيتها؛ فخبأها الله لك حتى يحين موعدها.. ثق بالله دائماً ولا تيأس. لذا #لا_تمل من الدعاء فإن الله قريب مجيب ودعاؤك #مجاب بإذن الله ولك به إحدى #ثلاث: أن يعطيك ما سألت.. أن يصرف عنك من السوء مثلها.. أن يكتب لك حسنات يوم القيامة.. فأنت رابح على جميع المستويات فعليك بالإكثار من الدعاء لك ولوالديك وللمسلمين