اميرة المدائن
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 25 ماي 2018
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- الجنس
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
🔆 #إشراقة 🔆
❁سيأتيك #حُلمك من حيث لا تدري.. كدعوة قلتها ونسيتها؛ فخبأها الله لك حتى يحين موعدها.. ثق بالله دائماً ولا تيأس. لذا #لا_تمل من الدعاء فإن الله قريب مجيب ودعاؤك #مجاب بإذن الله ولك به إحدى #ثلاث: أن يعطيك ما سألت.. أن يصرف عنك من السوء مثلها.. أن يكتب لك حسنات يوم القيامة.. فأنت رابح على جميع المستويات فعليك بالإكثار من الدعاء لك ولوالديك وللمسلمين
🔆 #إشراقة 🔆
❁سيأتيك #حُلمك من حيث لا تدري.. كدعوة قلتها ونسيتها؛ فخبأها الله لك حتى يحين موعدها.. ثق بالله دائماً ولا تيأس. لذا #لا_تمل من الدعاء فإن الله قريب مجيب ودعاؤك #مجاب بإذن الله ولك به إحدى #ثلاث: أن يعطيك ما سألت.. أن يصرف عنك من السوء مثلها.. أن يكتب لك حسنات يوم القيامة.. فأنت رابح على جميع المستويات فعليك بالإكثار من الدعاء لك ولوالديك وللمسلمين