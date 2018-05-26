اشراقة...

ا

اميرة المدائن

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
12
الإعجابات
10
النقاط
3
العمر
30
الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
🔆 #إشراقة 🔆
❁سيأتيك #حُلمك من حيث لا تدري.. ‏كدعوة قلتها ونسيتها؛ فخبأها الله لك حتى يحين موعدها.. ثق بالله دائماً ولا تيأس. لذا #لا_تمل من الدعاء فإن الله قريب مجيب ودعاؤك #مجاب بإذن الله ولك به إحدى #ثلاث: أن يعطيك ما سألت.. أن يصرف عنك من السوء مثلها.. أن يكتب لك حسنات يوم القيامة.. فأنت رابح على جميع المستويات فعليك بالإكثار من الدعاء لك ولوالديك وللمسلمين
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو منتسِب ::
#3
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
12
الإعجابات
10
النقاط
3
العمر
30
الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
#3
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.