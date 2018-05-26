بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يقول الشيخ عمر عبدالكافـي:

البيوت التي يُصلّى فيها قيام يشّع منها نور يراه أهل السماء ! وكما ننظر إلى السماء ليلاً لنرى نور النجوم تنظر الملائكة إلى الأرض لترى نور البيوت التي تنوّر بصلاة أهلها

و...الأعجب من ذلك أن الملائكة إذا اعتادت على رؤية نور بيتك كل يوم ولم تُصل قيام الليل يوماً تسأل عنك لأنها رأت بيتك مُظلماً فيُقال لهم إنك لم تقم لأنك مريض أو مهموم أو غير ذلك فتبدأ الملائكة بالدعاء لك بالشفاء أو تفريج الهم والدعاء لك حسب حاجتك ؛ شوقاً لرؤية نور بيتك المضاء بسبت صلاتك ,,

فنسأل الله أن لايحرمنا وإياكم دعاء ملائكته وغفرانه