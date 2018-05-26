شى مدهش وعجيب فى كل الناس

يقول أحد الأشخاص :



توجهت إلى حكيم لأسأله عن شىء يحيرني ..؟



فسمعته ً يقول :



"عن ماذا تريد أن تسأل؟"



قلت :



"ما هو أكثر شيء مدهش في البشر؟"



فأجابني :



"البشر! يملّون من الطفولة ، يسارعون ليكبروا ، ثم يتوقون ليعودوا أطفالاً ثانيةً"



" يضيّعون صحتهم ليجمعوا المال ،ثم يصرفون المال ليستعيدوا الصحة"



" يفكرون بالمستقبل بقلق ، وينسَون الحاضر، فلا يعيشون الحاضر ولا المستقبل"



" يعيشون كما لو أنهم لن يموتوا أبداً ، و يموتون كما لو أنهم لم يعيشوا أبداً"



مرّت لحظات صمت ....



ثم سألت :



"ما هي دروس الحياة التي على البشر أن يتعلّموها...؟



فأجابني:



"ليتعلّموا أنهم لا يستطيعون جَعل أحدٍٍ يحبهم،كل ما يستطيعون فعله هو جَعل أنفسهم محبوبين"



"ليتعلموا ألاّ يقارنوا أنفسهم مع الآخرين "



"ليتعلموا التسامح ويجرّبوا الغفران "



" ليتعلموا أنهم قد يسبّبون جروحاً عميقةً لمن يحبون في بضع دقائق فقط



لكن قد يحتاجون لمداواتهم سنوات ٍطويلة "



" ليتعلموا أن الإنسان الأغنى ليس من يملك الأكثر، بل هو من يحتاج الأقل"



" ليتعلموا أن هناك أشخاص يحبونهم جداً ولكنهم لم يتعلموا كيف يظهروا أو يعبروا عن شعورهم"



" ليتعلموا أن شخصين يمكن أن ينظرا إلى نفس الشيء و يَرَيَانِه بشكلٍ مختلف"







"ليتعلموا أنه لا يكفي أن يسامح أحدهم الآخر، لكن عليهم أن يسامحوا أنفسهم أيضاً"

لكن لا تنس .. التوكل على الله

يارب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك و عظيم سلطانك.