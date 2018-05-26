بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

، اقترفت من الذنوب فلا تبتئس من التوبة

سبحانه التواب الرحيم .. اللطيف الخبير

يعلم تقلبات قلبك، يعلم ما يؤلمك، ما يشغل بالك وتفكيرك

"يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور"

سبحانه هو القادر على إصلاح حالك وتغييرك في غمضة عين

"إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون"

ارجع إليه، اطلب منه العون، تذلل وتضرع إليه، ابكي بين يديه، اطلب منه العفو والمغفرة

"وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا"

الظن هنا هو عين اليقين

الله وحده القادر على تضميد جُرحك