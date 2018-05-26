اخبروا قلوبكم...

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اميرة المدائن

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
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#1
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخبروا قلوبكم : أنها تستحق الفرح وَ املؤوها بالابتسامة وَ استودعوها الله وَ كونوا مُطمئنين فالسّعاده لَيست حلماً و لا وَهماً و لا بأمر مُحال بَل هيِ تفَاؤل وحُسن ظَن بالله وصَبر بغيِر إستعجَال . قد نملك في الحياة كل شيء إلا الشيء الذي نريده قد لا نملكه فلا تعتبر نفسك مظلوماً أو ناقصاً فذلك الحرمان ففيه خيرة لك لا يعلمها سوى الله. كن محسنا حتى وإن لم تلق إحسانا ، ليس لأجلهم بل ﻷن الله يحب المحسنين
 
أشــواق 19

أشــواق 19

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#3
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Setif
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#3
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كلامك صحيح أختاه
فكل منا يستحق ذلك
شكرا بارك الله فيك
تقبلي مروري
 
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