بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخبروا قلوبكم : أنها تستحق الفرح وَ املؤوها بالابتسامة وَ استودعوها الله وَ كونوا مُطمئنين فالسّعاده لَيست حلماً و لا وَهماً و لا بأمر مُحال بَل هيِ تفَاؤل وحُسن ظَن بالله وصَبر بغيِر إستعجَال . قد نملك في الحياة كل شيء إلا الشيء الذي نريده قد لا نملكه فلا تعتبر نفسك مظلوماً أو ناقصاً فذلك الحرمان ففيه خيرة لك لا يعلمها سوى الله. كن محسنا حتى وإن لم تلق إحسانا ، ليس لأجلهم بل ﻷن الله يحب المحسنين