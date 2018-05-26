الرابطة المحترفة

ستعقد الثلاثاء 29 ماي 2018 في مقر الفاف بدالي براهيم على الساعة 11:00 صباحا أشغال الجمعية العامة التأسيسية للرابطة الوطنية لكرة القدم وهذا وفقًا للوائح النظام الأساسي للرابطة المحترفة لكرة القدم ، و لاسيما المادة 24 المتعلقة بتأسيس الجمعية العامة

وقد اعلن الفاف في بيان لها إلى علم الأندية أن لديها الوقت إلى غاية 27 ماي لتأكيد مشاركتهم من خلال ملئ و إعادة ارسال نموذج المشاركة الذي وضع تحت تصرفهم

وما سيميز هذه الجمعية انها سوف تعقد بدون حضور الصحافة مما يدل على عدم احترافية الفاف ورئيسها زطشي

