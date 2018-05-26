الرابطة المحترفة

HAMZA USMA

HAMZA USMA

::منشط المسابقة اليومية::
#1
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
8,878
الإعجابات
19,462
النقاط
406
العمر
24
الإقامة
الـحـمـد لله حـمـدا كـثـيــرا
الجنس
ذكر
#1
ستعقد الثلاثاء 29 ماي 2018 في مقر الفاف بدالي براهيم على الساعة 11:00 صباحا أشغال الجمعية العامة التأسيسية للرابطة الوطنية لكرة القدم وهذا وفقًا للوائح النظام الأساسي للرابطة المحترفة لكرة القدم ، و لاسيما المادة 24 المتعلقة بتأسيس الجمعية العامة
وقد اعلن الفاف في بيان لها إلى علم الأندية أن لديها الوقت إلى غاية 27 ماي لتأكيد مشاركتهم من خلال ملئ و إعادة ارسال نموذج المشاركة الذي وضع تحت تصرفهم
وما سيميز هذه الجمعية انها سوف تعقد بدون حضور الصحافة مما يدل على عدم احترافية الفاف ورئيسها زطشي

ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE DE LA LFP LE 29 MAI AU SIEGE DE LA FAF/
 
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