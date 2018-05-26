اميرة المدائن
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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لكُل من يقرأ كلامي هذا الآن قد لا أعرفك ولا أعرف حالتك الآن ولكني أعرف أن شيء مايشغلك ، خُذها نصيحة قلقك هذا لن يقدم ولن يأخر فلو بقيت قلقاً عُمرك كُله لن يختلف شيء ولن يغير ذلك ولو تفصيلاً صغيراً في حياتك ، من خلقك وتكفل بك مُنذ ولادتك إلى يومنا هذا لا يحتاج منك أن تقلق ! ، فوض أمرك له فوضه بكُل مافيك
فأنت لن تغير شيئاً بقلقك لكن دُعائك وتفوضيك وتوكلك الكُلي على ربك سيغير كُل شيء
بداية من عقل خالٍ من الأوهام المؤذية نهاية بحياة أجمل لأنك تعلم أن الله معك دوماً ❤.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لكُل من يقرأ كلامي هذا الآن قد لا أعرفك ولا أعرف حالتك الآن ولكني أعرف أن شيء مايشغلك ، خُذها نصيحة قلقك هذا لن يقدم ولن يأخر فلو بقيت قلقاً عُمرك كُله لن يختلف شيء ولن يغير ذلك ولو تفصيلاً صغيراً في حياتك ، من خلقك وتكفل بك مُنذ ولادتك إلى يومنا هذا لا يحتاج منك أن تقلق ! ، فوض أمرك له فوضه بكُل مافيك
فأنت لن تغير شيئاً بقلقك لكن دُعائك وتفوضيك وتوكلك الكُلي على ربك سيغير كُل شيء
بداية من عقل خالٍ من الأوهام المؤذية نهاية بحياة أجمل لأنك تعلم أن الله معك دوماً ❤.