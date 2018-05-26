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بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهلكُل من يقرأ كلامي هذا الآن قد لا أعرفك ولا أعرف حالتك الآن ولكني أعرف أن شيء مايشغلك ، خُذها نصيحة قلقك هذا لن يقدم ولن يأخر فلو بقيت قلقاً عُمرك كُله لن يختلف شيء ولن يغير ذلك ولو تفصيلاً صغيراً في حياتك ، من خلقك وتكفل بك مُنذ ولادتك إلى يومنا هذا لا يحتاج منك أن تقلق ! ، فوض أمرك له فوضه بكُل مافيكفأنت لن تغير شيئاً بقلقك لكن دُعائك وتفوضيك وتوكلك الكُلي على ربك سيغير كُل شيءبداية من عقل خالٍ من الأوهام المؤذية نهاية بحياة أجمل لأنك تعلم أن الله معك دوماً ❤.