جمالك يبدأ من داخلك أيتها الفتاة...

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اميرة المدائن

:: عضو منتسِب ::
#1
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#1
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جمالك يبدا من داخلك ايتها الفتاة .جمال المراة يبدا من داخلك ايتها الفتاة ، ولا تنسي ذلك
تحاول المرأة جاهدة أن تظهر دائما بصورة جميلة سواء من ناحية الاعتناء بالبشرة وشراء كل ما يلزم جمال الوجه، أو بالاهتمام بالأزياء والموضة أو بالحرص على الرشاقة الدائمة والامتناع عن أكل ما يتسبب في زيادة وزنها وهي تتكبد الكثير من الاجهاد سعيا وراء هذه الأشياء التي تساعدها في الظهور بشكل لائق امام اقربائها واصدقائها وفي المجتمعات الراقية.
ولكن الحقيقة التي يجب ان لا تغيب عنها أبدا هي جمال المرأة يبدأ من داخلها ، من قلبها وروحها فإذا كان هذا القلب يحمل الحقد والكراهية للآخرين ستظل هذه المرأة قبيحة الوجه والملامح وان كانت ملكة جمال لأن المشاعر السلبية تجاه الآخرين يظهر بوضوح على الملامح فنراها مسودة الوجه، كريهة اللسان، غليظة المشاعر ، فتتبدل الملامح الرقيقة وتصبح كائنا بغيضا.
أما المرأة الجميلة المشاعر ذات القلب النظيف المحبة للاخرين والمتصالحة مع نفسها ومع غيرها تظهر على ملامحها عذوبة طاغية حتى وان كانت متواضعة الجمال نراها انسانة متوهجة رقيقة وراقية ، حنونة ومجاملة ويتمنى الجميع ان يسعد بصحبتها لأنها ببساطة شديدة جميلة الباطن.
ولو نظرت كل امرأة لما بداخلها واقتنعت بما قسمه الله لها لأدركت يقينا ان الله اعطاها نصيبها العادل وشكرت الله وحمدته على ما لديها من نعم ، أما اذا استمرت في مارتون الأفضل والأجمل والأذكى والانجح ، فستصبح بلا منازع بطلة العالم في التعاس
 
أشرقت نفسي

أشرقت نفسي

:: عضو فعّال ::
#2
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#2
بارك الله فيك
كلامك يريح النفس والقلب معك حق في كل شيء قلته والله
الجمال جمال الروح والموضة هي الحجاب وستر والعفة والحياء والحشمة هذا هو جمال الفتاة
بوووووركت مجددا
 
Queen Fati

Queen Fati

:: عضو مُتميز ::
#3
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أنثى
#3
السلام عليكم
كلام جميل طيب يبعث الامل ويعود على الجسم بمنافع من خلال التفكير السوي
فكما قيل العقل السليم فى الجسم السليم وانا اقول الجمال الاصيل فى الخلق والحشمة
تقبلي مروري
موفقة
 
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