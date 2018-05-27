سلسلة ترشيحات كتب دينية

~الحلقة الثانية~

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مختصر الشمائل المحمدية

محمد بن عيسى الترمذي / محمد ناصر الدين الألباني

محمد ناصر الدين الألباني







من أفضل ما كتب في صفة رسول الله ﷺ كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي صاحب السنن رحمه الله.

هذا الكتاب يعد مصدرًا مهمًّا من المصادر الكثيرة التي احتفظت لنا بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قسَّم المصنف الكتاب إلى (56) بابًا، وجعل لكل باب عنوانًا يتضمن إشارة مختصرة إلى ما تشتمل عليه أحاديث الباب، وقد عقَّب على بعض النصوص التي أوردها بالشرح والبيان والإيضاح تارة، وبالكلام على الأسانيد تارة أخرى؛ تصحيحًا وتضعيفًا، وترجيحًا لوجه على وجه، أو بيانًا لاسم راو ورد في السند مبهمًا ونحو ذلك، وتارة ثالثة يجمع بين الشرح والكلام على الأسانيد، وقد اشتمل الكتاب على (415) نصًّا مسندًا، وهي تتنوع بين أحاديث مرفوعة قولية وفعلية، وآثار موقوفة على الصحابة والتابعين.

قال الألباني في مقدمته للمختصر:

إنني لأرجو مخلصاً أن يكون هذا الكتاب هادياً للمسلمين جميعاً إلى التعرف على ما كان عليه نبينا ﷺ من الخلق الكريم ، وما كان متحلياً به من الشمائل الكريمة ، فيحملهم ذلك هلى الاهتداء بهديه ، والتخلق بأخلاقه ، والاقتباس من نوره ، في زمن كاد كثير من المسلمين أن ينسوا قول الله تبارك وتعالى فيه ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ). [الأحزاب (٢١)]

وقال أيضا:«فهذا جزءٌ لطيفٌ، اختصرتُ فيه كتاب «الشمائل المحمدية» للإمام الترمذي صاحب كتاب «السنن» المعروف به»، وكان منهجه - رحمه الله - في الاختصار كما يلي:

1- حذف إسناد المؤلف في كل حديثٍ إلا ما لا بُدَّ من ذكرِه من أعلاه؛ كالصحابي، وما دونه أحيانًا.

2- حذف الحديث المتكرر إذا كان عن صحابيٍّ واحدٍ، وإذا كان بين روايتيه اختلاف في المعنى أثبتهما معًا.

3- حذف كلام المؤلف على الحديثِ إذا لم يكن فيه تصحيحٌ أو تضعيفٌ، أو فائدةٌ تُذكَر.

4- احتفظَ بتخاريج الأستاذ الدعّاس لأحاديث الكتاب غالبًا؛ لأنه جهدٌ مشكورٌ، مع شيء من الاختصار والتصرُّف في العبارة تصرُّفًا لا يُخِلّ بمُراده.

5- قد يُصحِّح بعضَ عبارات المؤلف دون التنبيه على ذلك أيضًا لا سيّما ما كان في المتنِ، وما كان بين معكوفتين [ ]، فهي زيادةٌ منه يقتضيها التحقيق العلمي.

6- حرِصَ أن يكشِفَ عن مرتبةِ الحديث؛ لأنه هو الغايةُ من التخريجِ كما تقدَّم. من أفضل ما كتب في صفة رسول الله ﷺ كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي صاحب السنن رحمه الله.هذا الكتاب يعد مصدرًا مهمًّا من المصادر الكثيرة التي احتفظت لنا بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قسَّم المصنف الكتاب إلى (56) بابًا، وجعل لكل باب عنوانًا يتضمن إشارة مختصرة إلى ما تشتمل عليه أحاديث الباب، وقد عقَّب على بعض النصوص التي أوردها بالشرح والبيان والإيضاح تارة، وبالكلام على الأسانيد تارة أخرى؛ تصحيحًا وتضعيفًا، وترجيحًا لوجه على وجه، أو بيانًا لاسم راو ورد في السند مبهمًا ونحو ذلك، وتارة ثالثة يجمع بين الشرح والكلام على الأسانيد، وقد اشتمل الكتاب على (415) نصًّا مسندًا، وهي تتنوع بين أحاديث مرفوعة قولية وفعلية، وآثار موقوفة على الصحابة والتابعين.قال الألباني في مقدمته للمختصر:إنني لأرجو مخلصاً أن يكون هذا الكتاب هادياً للمسلمين جميعاً إلى التعرف على ما كان عليه نبينا ﷺ من الخلق الكريم ، وما كان متحلياً به من الشمائل الكريمة ، فيحملهم ذلك هلى الاهتداء بهديه ، والتخلق بأخلاقه ، والاقتباس من نوره ، في زمن كاد كثير من المسلمين أن ينسوا قول الله تبارك وتعالى فيه ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ). [الأحزاب (٢١)]وقال أيضا:«فهذا جزءٌ لطيفٌ، اختصرتُ فيه كتاب «الشمائل المحمدية» للإمام الترمذي صاحب كتاب «السنن» المعروف به»، وكان منهجه - رحمه الله - في الاختصار كما يلي:1- حذف إسناد المؤلف في كل حديثٍ إلا ما لا بُدَّ من ذكرِه من أعلاه؛ كالصحابي، وما دونه أحيانًا.2- حذف الحديث المتكرر إذا كان عن صحابيٍّ واحدٍ، وإذا كان بين روايتيه اختلاف في المعنى أثبتهما معًا.3- حذف كلام المؤلف على الحديثِ إذا لم يكن فيه تصحيحٌ أو تضعيفٌ، أو فائدةٌ تُذكَر.4- احتفظَ بتخاريج الأستاذ الدعّاس لأحاديث الكتاب غالبًا؛ لأنه جهدٌ مشكورٌ، مع شيء من الاختصار والتصرُّف في العبارة تصرُّفًا لا يُخِلّ بمُراده.5- قد يُصحِّح بعضَ عبارات المؤلف دون التنبيه على ذلك أيضًا لا سيّما ما كان في المتنِ، وما كان بين معكوفتين [ ]، فهي زيادةٌ منه يقتضيها التحقيق العلمي.6- حرِصَ أن يكشِفَ عن مرتبةِ الحديث؛ لأنه هو الغايةُ من التخريجِ كما تقدَّم.

تنويه: للأمانة العمل من اعداد الأخ احمد حلمي وقد وضعه في أحد الجروبات على فيسبوك وجدته صدفة وأعجبت بالترشيحات كثيرا لذا قررت نقلها ليستفيد منه أناس أكثر

في رعاية الرحمن ~