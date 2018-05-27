كلمات حافظ عليها ولا تنساها



أخي المسلم / أختي المسلمة ..



لا تنسَ أن تقول عند كل...

هول وشدة ـــــــــ لا إله إلا الله

كل همّ و غمّ ــــــــــ ما شاء الله

كل نعمة ــــــــــ الحمد لله

كل رجاء ـــــــــ الشكر لله

كل أعجوبة ــــــــــ سبحان الله

كل ذنب ــــــــــ استغفر الله

كل ضيق ـــــــــ حسبي الله

كل مصيبة ــــــــــ إنا لله وإنا إليه راجعون

كل قضاء وقدر ـــــــــــ توكلت على الله

كل طاعة ومعصية ـــــــــ لا حول ولا قوة إلا بالله



أما في مقام الأفعال ...

إذا أردتَ الصحةَ ــــــــــــ فالزم الصيام

وإذا أردت نور الوجه ـــــــــــ فالزم القيام

وإذا أردتَ صلاح الحال ـــــــــــ فالزم الدعاء

وإذا أردتَ السكينة والطمأنينة ـــــــــــ فالزم تلاوة القرآن

وإذا أردتَ الفرَج ـــــــــــ فالزم الإستغفار

وإذا أردتَ السعادة ــــــــــــ فالزم الصلاة



أعدد نفسك وألزمْها

تعِشْ راضيا مرضيا في الدنيا والآخرة



والحمد لله رب العالمين.