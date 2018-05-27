جزاء الصائم

من فضائل رمضان وبركاته ان ميزه الله تعالى بهدايا وجوائز للصائمين لاينالها غيرهم وليت المفطرين فى رمضان يعلمون ذلك وليت الصائمين عن الطعام والشراب فقط يعلمونها فيجهدون أنفسهم حتى ينالوها

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: لله وحده :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى :

" كل عمل إبن آدم له إلا الصيام فإنه لى وأنا أجزى به "

متفق عليه



: باب الريان :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

" إن فى الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لايدخل منه احد غيرهم ,فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد "

متفق عليه



أطيب من ريح المسك :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

" والذى نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك "

متفق عليه

فرحتان :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

" وللصائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقى ربه فرح بصومه "

متفق عليه ..