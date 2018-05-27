جزاء الصائم

ناصر dz

ناصر dz

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#1
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من فضائل رمضان وبركاته ان ميزه الله تعالى بهدايا وجوائز للصائمين لاينالها غيرهم وليت المفطرين فى رمضان يعلمون ذلك وليت الصائمين عن الطعام والشراب فقط يعلمونها فيجهدون أنفسهم حتى ينالوها



: لله وحده :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى :
" كل عمل إبن آدم له إلا الصيام فإنه لى وأنا أجزى به "
متفق عليه



: باب الريان :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
" إن فى الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لايدخل منه احد غيرهم ,فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد "
متفق عليه







أطيب من ريح المسك :



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
" والذى نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك "
متفق عليه






فرحتان :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" وللصائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقى ربه فرح بصومه "
متفق عليه ..








غفران الذنوب :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" من صام رمضان إيمانا وإحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه "
رواه البخارى





صوم العام كله :


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" من صام رمضان فشهر بعشرة أشهر, وصيام ستة أيام بعد الفطرفذلك تمام صيام السنة "
رواه احمد







سبب دخول الجنة :


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" عن أبى امامةرضى الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : يارسوالله مرنى بعمل أدخل به الجنة فقال عليه السلام : " عليك بالصوم فإنه لاعدل له " "
رواه بن خزيمة والنسائى .





تكفير الخطايا :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

" فتنة الرجل فى أهله وماله ونفسه وولده وجاره , يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر "
رواه ابن ماجة .




وقاية من عذاب الله :


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" الصوم جنة من عذاب الله "
رواه البيهقى

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
" مامن عبد يصوم يوما فى سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهة عن النار سبعين خريفا "
رواه النسائى .







شفاعة يوم القيامة :


يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة "
 
قيس 23

قيس 23

:: عضو مُشارك ::
#2
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.عنابة .
#2
السلام عليكم
ربي يتقبل منا و منكم صالح الاعمال
بارك الله فك ناصر
في ميزان حسناتك ان شاء الله
 
theking

theking

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#3
إنضم
24 أوت 2016
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في أرض الله
الجنس
ذكر
#3
بارك الله فيك أخي ناصر
اللهم تقبل منا الصلاة و الصيام والقيام
 
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