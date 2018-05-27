جزاء الصائم

من فضائل رمضان وبركاته ان ميزه الله تعالى بهدايا وجوائز للصائمين لاينالها غيرهم وليت المفطرين فى رمضان يعلمون ذلك وليت الصائمين عن الطعام والشراب فقط يعلمونها فيجهدون أنفسهم حتى ينالوها
: لله وحده :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى :
" كل عمل إبن آدم له إلا الصيام فإنه لى وأنا أجزى به "
متفق عليه
: باب الريان :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
" إن فى الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لايدخل منه احد غيرهم ,فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد "
متفق عليه
أطيب من ريح المسك :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
" والذى نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك "
متفق عليه
فرحتان :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" وللصائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقى ربه فرح بصومه "
متفق عليه ..
غفران الذنوب :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" من صام رمضان إيمانا وإحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه "
رواه البخارى
صوم العام كله :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" من صام رمضان فشهر بعشرة أشهر, وصيام ستة أيام بعد الفطرفذلك تمام صيام السنة "
رواه احمد
سبب دخول الجنة :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" عن أبى امامةرضى الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : يارسوالله مرنى بعمل أدخل به الجنة فقال عليه السلام : " عليك بالصوم فإنه لاعدل له " "
رواه بن خزيمة والنسائى .
تكفير الخطايا :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" فتنة الرجل فى أهله وماله ونفسه وولده وجاره , يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر "
رواه ابن ماجة .
وقاية من عذاب الله :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" الصوم جنة من عذاب الله "
رواه البيهقى
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
" مامن عبد يصوم يوما فى سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهة عن النار سبعين خريفا "
رواه النسائى .
شفاعة يوم القيامة :
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة "