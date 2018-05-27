مغذيات ضرورية في وجبة السحور

الاهتمام بوجبة السحور ضرورة ليتفادى الصائم انخفاض مستوى بعض المغذيات الضرورية لوظائف الجسم خلال النهار. كما تساعد بعض الأطعمة على تقليل الإحساس بالعطش في بداية اليوم، وتأخير الإحساس بالجوع. إليك ما يجب أن تحتويه وجبة السحور:







* البيض والحبوب ومنتجات الألبان من الأطعمة الأساسية في وجبة السحور، إلى جانب بعض الخضروات والمكسرات.



* يمكنك الحصول على البروتين من اللحوم في وجبة السحور بدلاً من البيض، مع تناول الفواكه والمكسرات والخضروات وكوب من الحليب.



* احرص على تناول حبة فواكه على الأقل في نهاية السحور لتكون مصدراً للمياه عند هضمها، ولتفادي الإمساك. العنب والكمثرى والجوافة والخوخ (البرقوق) والدراق والبرتقال واليوسفي من أفضل الفواكه للسحور.



* لا تشرب الماء بسرعة في نهاية وجبة السحور وإنما ببطء، ولا تفرط في شرب الماء حتى لا يقل مستوى الحمض في المعدة فيحدث انتفاخ.