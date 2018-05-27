ابي رشيد ؛ سأدفيك بدعائي سأنير قبرك برجائي لِ ربيّ ؛ سأتلو بنيتك ليأنس وحدتك ...

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اميرة المدائن

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
25 ماي 2018
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العمر
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Algerie
الجنس
أنثى
#1
الى أبي
جميل أن تحب أباك
والأجمل ان لا تنساه
وجميل ان تذكر صفاته
والأجمل الا تنسى تدعو له
فيارب انت أعلم بحاله مني فاغفر له وارحمه واجعل قبره روضة من رياض الجنة
ابي حنوني توحشتك توحشتك توحشتك
ابي حنوني هو الذي كان يعطي ولايبخل علينا
والذي يتألم ولا يخبرنا والذي يصرف من
تعبه وشقاه علينا ولا يمل منا هو أبي حنوني الرجل الوحيد الذي يحبنا بلا غرض له منا
أبي حنوني إني اتذوق مرارة فقدانك رحلت
وأصبحت يتيمة الأب انه شعور جدا قاسي
لا أستطيع وصفه كل مابوسعي ان أسأل
الله ياأبي حنوني أن يجمعني بك في جنة
عرضها السموات والأرض
عندما تعجز الألسن عن وصف شعورنا وتتوه
الكلمات وسط هذه المشاعر عندما يعتصر
الحنين الى من فقدنا ونتذكر السنين
والشهور والأيام والدقائق التي قضيناها
مع أبي حنوني حينها لانجد الا الدموع
تتساقط كحبات الرمان المتناثر
لك الحمد والشكر يارب على ما أعطيت
وما أخذت
أبي غرست فينا الطيبة
والأخلاق
أبي حنوني سوف تبقا ترفرف في سماء أفقي
في كل حين لن يغيب شخصك الكريم
ولن تغيب روحك عن كياني وبإذن الله سيبقا
دعائي وصدقاتي لك مادمت حية
رحمك الله ياأبي رحمة الأبرار
وأسكنك فسيح الجنات
توحشتك أبي
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو منتسِب ::
#2
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
55
الإعجابات
68
النقاط
3
العمر
30
الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
#2
‏‏‏رحيل ( أبـي) علمني ..
ان آلأرواح الغالية تستحق
الذكرى والدعاء و الآشتيآق
يارب كان من اصحاب القلوب الرقيقة
والطيبة
لن يأتي مثله أبدآ
وَلن يعوض مكآنه أحدآ
ولكنھ يعيش بداخلي
ولآ يفارق خيالي ابدآ
متيمة برجل رحل الى الله
اهداني عمره
امسك بيدي خوفا عليا
دللني كثيرا فمن يستحق الحب غيره أبي
رجل عشقته منذ صغري
أحببت ملامحه
نبرات صوته ونظرات عينيه
كان سفير لكل معاني الحب
والإحترام هو قدوتي في هذه الحياة
أبي رشيد
فاسألك اللهم ان تسكنھٌ جنتك بجوار نبيك

اللهم إنھ في القبر
فأسألك بكل اسم هو لك ان تنزل عليھ الضيآء والنور والفسحة والسرور
وأن تؤنس وحشته في قبره. .
اللهم متعھ بلذة النظر لوجهك الكريم
اللهم آرحمھ و ٱغفر لھ واعفو عنه
‏ يـــــــارب العالمين
(اللهم ارحمه وارحم جميع موتى المسلمين )
وردة
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو منتسِب ::
#3
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
55
الإعجابات
68
النقاط
3
العمر
30
الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
#3
غياب الاب مؤلم ..مؤلم جداا يا أبي افتقدك وبشده لا ليها نهايه أسألك ياالله ان تقبل دعائي لأبي الحبيب 😢
اللهم انظر لابي نظرة رضاا اللهم ارحم ابي رحمه تطمئن بها نفسه اللهم ادخله فسيح جناتك واحشره مع الصادقين والشهداء والصالحين يارب العالمين
 
Oum Loukmane

Oum Loukmane

:: نجمة اللمة ::
#4
إنضم
22 ديسمبر 2014
المشاركات
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تيارت
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أنثى
#4
رحم الله أباك واسكنه فصيح جناته
أيه يا بنتي غياب الأب شئ رهيب مكانه لا يأ تي فيه احد لا اخ ولا زوج
مات ابي منذّو ثلاث سنوات كلما قال احد ابي اشعر بالم في صدر كلما رأيت بنت مع ولدها ابكي أتذكره اتذكر كل خط في وجهه اذكر ابتسامته كلما رأني رحمه الله واسكنه فصيح جناته 😭😭😭😭😭😭
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو مُتميز ::
#5
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14 جانفي 2015
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ذكر
#5
اللهم ارحم ابوك وردة اللهمّ عامله بما أنت أهله
ولا تعامله بما هو أهله.
اللهمّ اجزه عن الإحسان إحساناً، وعن الإساءة عفواً وغفراناً.
اللهمّ إن كان محسناً فزد من حسناته،
وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته.
اللهم اجعلة من عتقاء الشهر الكريم
 
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