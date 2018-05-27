ابي رشيد ؛ سأدفيك بدعائي سأنير قبرك برجائي لِ ربيّ ؛ سأتلو بنيتك ليأنس وحدتك ...

الى أبي

جميل أن تحب أباك

والأجمل ان لا تنساه

وجميل ان تذكر صفاته

والأجمل الا تنسى تدعو له

فيارب انت أعلم بحاله مني فاغفر له وارحمه واجعل قبره روضة من رياض الجنة

ابي حنوني توحشتك توحشتك توحشتك

ابي حنوني هو الذي كان يعطي ولايبخل علينا

والذي يتألم ولا يخبرنا والذي يصرف من

تعبه وشقاه علينا ولا يمل منا هو أبي حنوني الرجل الوحيد الذي يحبنا بلا غرض له منا

أبي حنوني إني اتذوق مرارة فقدانك رحلت

وأصبحت يتيمة الأب انه شعور جدا قاسي

لا أستطيع وصفه كل مابوسعي ان أسأل

الله ياأبي حنوني أن يجمعني بك في جنة

عرضها السموات والأرض

عندما تعجز الألسن عن وصف شعورنا وتتوه

الكلمات وسط هذه المشاعر عندما يعتصر

الحنين الى من فقدنا ونتذكر السنين

والشهور والأيام والدقائق التي قضيناها

مع أبي حنوني حينها لانجد الا الدموع

تتساقط كحبات الرمان المتناثر

لك الحمد والشكر يارب على ما أعطيت

وما أخذت

أبي غرست فينا الطيبة

والأخلاق

أبي حنوني سوف تبقا ترفرف في سماء أفقي

في كل حين لن يغيب شخصك الكريم

ولن تغيب روحك عن كياني وبإذن الله سيبقا

دعائي وصدقاتي لك مادمت حية

رحمك الله ياأبي رحمة الأبرار

وأسكنك فسيح الجنات

توحشتك أبي